ЦРПТ попросили уточнить порядок процедуры возврата товара

Ассоциация «СоюзФарма» попросила ЦРПТ включить в инструкцию формирование уведомлений об обращении взыскания на товар и описать порядок его возврата. Это поможет дистрибьюторам определить механизмы, связанные с возвратом препаратов поставщику при возникновении задолженности.

«СоюзФарма» направила обращение оператору системы МДЛП с просьбой включить в инструкцию, описывающую процедуры представления сведений субъектами обращения лекарственных средств, дополнительные опции. Среди них — формирование уведомлений об обращении взыскания на товар и необходимости возврата товара, рассказала исполнительный директор ассоциации Мария Литвинова.

Кроме того, отрасли необходим порядок отражения процедуры возврата лекарственного препарата поставщику в связи с обращением на него взыскания как на предмет залога, формирование уведомлений об обращении взыскания на товар и необходимости возврата товара.

В случае подачи организацией-должником заявления на банкротство, по решению суда ассоциация просит ЦРПТ применять функцию блокировки в системе всего товара, находящегося на балансе должника. Письмо есть в распоряжении «ФВ».