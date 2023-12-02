Novo Nordisk подала в суд на аптечные сети за добавление примесей в препараты с семаглутидом

Novo Nordisk обвинила аптечные сети США Wells Pharmacy Network и Brooksville Pharmaceuticals в смешивании ее препаратов с примесями, представляющими опасность для здоровья пациентов. Компания потребовала прекратить продажу подобных препаратов с семаглутидом.

Novo Nordisk подала судебные иски против двух аптечных сетей после того, как в результате проверки было обнаружено, что ее препараты для лечения диабета и снижения веса содержали примеси. Заявление об этом датский производитель лекарств опубликовал на своем официальном сайте.

Компания считает, что Wells Pharmacy Network и Brooksville Pharmaceuticals смешивали ее лекарственные средства Wegovy и «Оземпик» с примесями, содержание которых в препаратах могло достигать 33%. Novo Nordisk отметила, что они представляют угрозу для здоровья пациентов и даже для их жизни, поскольку могут вызвать анафилаксию.

В сообщении говорится, что сеть Brooksville Pharmaceuticals отпускала препараты Novo Nordisk, эффективность которых была на 19% ниже заявленной. Сеть Wells Pharmacy Network продвигала лекарства, используя торговые марки Wegovy и «Оземпик», в которых содержался пептид BPC-157. Данный ингредиент официально внесен FDA в список веществ, представляющих угрозу здоровью.

Novo Nordisk потребовала от обеих аптечных сетей прекратить продажу продукции, в которой содержится семаглутид — основное действующее вещество препаратов Wegovy и «Оземпик».

Компания добавила, что уже было подано 12 судебных исков в отношении различных медицинских клиник и аптек по обвинению в незаконной продаже лекарственных средств Novo Nordisk, содержащих примеси.

Ранее FDA выпускало предупреждение, в котором регулятор предостерегал пациентов от использования лекарств, приготовленных в аптеках с добавлением дополнительных ингредиентов и используемых затем в качестве субститутов таким препаратам против диабета и ожирения, как «Оземпик», Rybelsus и Wegovy. Эти лекарственные средства популярны, что привело к смешиванию их активных компонентов с другими веществами.

«Оземпик» и Wegovy были зарегистрированы FDA в 2017 и 2021 годах соответственно. В этом году также получил одобрение регулятора препарат от ожирения Zepbound (tirzepatide), разработанный компанией Eli Lilly.

Фото: novonordisk-us.com

Владимир Заболотских

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