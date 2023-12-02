Sandoz рассказал о причинах отсутствия запасов антибиотика

В аптеках может возникнуть дефектура антибиотика «Амоксиклав» в диспергируемой форме. Это связано с ограниченными производственными мощностями. На этом фоне быстро растет количество отечественных аналогов в этой лекформе.

Амоксициллин с клавулановой кислотой производства Sandoz в форме диспергируемых таблеток, а также в форме суспензии поступает в Россию в недостаточном количестве. Как пояснили «ФВ» в пресс-службе российского представительства Sandoz, это связано с повышенным спросом из-за сезонного фактора и ограниченными производственными мощностями.

Проблема в первую очередь касается таблетированной формы и порошка для приготовления инъекционного раствора. «Препарат распродается очень быстро, не образуя складских запасов, что особенно характерно для осенне-зимнего периода», — пояснили в пресс-службе.

Что касается диспергируемой формы таблеток «Квиктаб», то «проблема с поставками наблюдается во всем мире в связи с ограниченными производственными мощностями».