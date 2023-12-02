AbbVie за 10 млрд долларов купила ImmunoGen

AbbVie сообщила о покупке ImmunoGen за 10,1 млрд долл., что позволит компании добавить в свой портфель конъюгаты антитело-лекарственное средство нового поколения. Главным приобретением стал препарат Elahere, продажи которого, как ожидается, принесут несколько миллиардов долларов выручки.

AbbVie приобрела за 10,1 млрд долл. биотехнологическую компанию ImmunoGen, получив благодаря этому лицензионные права на препарат от рака яичников Elahere (mirvetuximab soravtansine-gynx). Об этом стало известно из пресс-релиза, опубликованного производителем лекарств.

Как отмечается, сделка ознаменовала выход AbbVie на рынок лекарственных средств против солидных опухолей. В настоящее время препараты производителя направлены на лечение гематологических злокачественных новообразований (опухолей системы крови). В портфеле ImmunoGen также есть ряд исследуемых конъюгатов антитело-лекарственных средств нового поколения, среди которых pivekimab sunirine от лейкоза и IMGN-151, действующий на рецептор фолиевой кислоты альфа (FRα). FRα является основной мишенью для терапий против рака яичников, маточной трубы, опухолей брюшины и патологий эндометрия.

В конце прошлого года лекарственное средство Elahere получило ускоренное одобрение от американского регулятора FDA для лечения взрослых с FRα-положительным раком яичников, фаллопиевых труб или первичной перитонеальной карциномой. Лекарство показало эффективность в ходе исследований, снизив риск смерти пациентов на 33% по сравнению с химиотерапией. В мае этого года появились результаты третьей фазы испытаний препарата, открывающие путь к получению его полного одобрения от FDA.

AbbVie оценила потенциальные продажи Elahere в несколько миллиардов долларов и отметила возможность расширения показаний лекарства. Согласно финансовому отчету ImmunoGen, препарат принес 105,2 млн долл. в III квартале и более 210 млн долл. за первые девять месяцев текущего года.

Покупка ImmunoGen произошла на фоне двух других крупных поглощений компаний, занимавшихся разработкой и исследованием конъюгатов антитело-лекарственное средство. В марте Pfizer заключила соглашение о приобретении Seagen за 43 млрд долл. с целью включить в свой портфель такие инновационные лекарства, как Adcetris (brentuximab vedotin), Padcev (enfortumab vedotin-ejfv) и Tivdak (tisotumab vedotin-tftv). Между тем, в конце октября MSD (в США и Канаде — Merck&Co) заявила о покупке Daiichi Sankyo за 5,5 млрд долл., добавив, что есть возможность увеличения стоимости сделки до 22 млрд долл. Поглощенная японская фармацевтическая компания разрабатывала такие конъюгаты антитело-лекарственное средство, как patritumab deruxtecan, ifinatamab deruxtecan и raludotatug deruxtecan.

Фото: dookdui/ru.123rf.com

Владимир Заболотских

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