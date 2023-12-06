Минздрав: в России зарегистрировано 37 ЛП из плазмы крови

В России потребность в плазме крови, необходимой для клинического использования, удовлетворена в полном объеме, считает заместитель министра здравоохранения РФ Андрей Плутницкий. Это примерно 350 тысяч литров в год. При этом имеются «дополнительные возможности» для использования в целях производства лекарств на основе плазмы, заявил он в ходе выступления на конгрессе «Национальное здравоохранение».

«Зарегистрировано 37 лекарственных препаратов из плазмы крови по МНН в нашей стране. Необходимо предпринять нам, производителям, регионам все меры, чтобы в полном объеме мы стали абсолютно суверенны. Чтобы наши пациенты никогда не испытывали перебоев в получении качественных, безопасных и доступных препаратов по справедливой цене с учетом того, что закупка идет еще из средств бюджета», – добавил он.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил о достаточном запасе донорской плазмы в стране. В 2022 году, по его словам, осуществлено примерно 400 тысяч донаций плазмы, всего за этот период ее заготовлено около 900 тысяч литров.

gxpnews