FDA одобрило аналог терипаратида от AmbioPharm для лечения остеопороза

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило дженерик препарата Forsteo (инъекции терипаратида) от Eli Lilly, применяемого начала 2000-х годов для профилактики переломов при остеопорозе – преимущественно у женщин, находящихся в постменопаузе. Американский регулятор разрешил к обращению его аналог, разработанный, AmbioPharm, пишет Pharmaceutical Technology.

Препарат вводится в организм в виде подкожной инъекции в бедро или область живота. “Это разрешение еще раз подтверждает наш опыт и технологические инновации как разработчика и производителя сложных непатентованных лекарств и поддерживает наше стремление обеспечить пациентов высококачественными и доступными препаратами”, – заявил председатель совета директоров и генеральный директор компании Ambio Крис Бай.

Ambio специализируется на разработке новых пептидных терапий, биоаналогов, биоэквивалентов и других непатентованных препаратов, используя технологические достижения в области разработки синтетических пептидных лекарств.

gxpnews