Власти США будут отбирать патенты на лекарства в случае завышения на них цен

Власти США объявили об изъятии патентов на слишком дорогие лекарственные средства, разработанные при государственном финансировании. Такое решение может привести к сокращению выручки фармкомпаний и уменьшению количества новых заявок на регистрацию инновационных препаратов.

Администрация президента Джо Байдена объявила о введении новых мер для сдерживания цен на лекарства. Власти намерены изымать патенты лекарств, на разработку которых были выделены средства из государственного бюджета, в случае установления на них чрезмерно высоких цен. Сообщение об этом было опубликовано на официальном сайте американского госоргана.

Нововведение предполагает использование «права на вмешательство», которое дает властям США возможность выдавать и отзывать лицензии на продукты, созданные на средства налогоплательщиков. Если такая разработка не доступна для общественности из-за ее высокой цены, то правительство может отбирать у компании интеллектуальные права на нее.

При принятии решения об изъятии патентов правительство будет основываться на доступности того или иного лекарственного средства для широкого круга пациентов, а также оценке ситуации на рынке фармпродукции: завышает ли тот или иной производитель цену на свой препарат в условиях отсутствия его аналогов. Как отмечается, такой шаг приведет не только к снижению цен, но и появлению на рынке более широкого ассортимента дешевых дженериков. Это, в свою очередь, негативно скажется на прибыли крупных фармацевтических компаний и, как следствие, приведет к снижению количества инноваций в сфере фармацевтики.

«Право на вмешательство» предусмотрено законом Бэя-Доула, принятом в 1980 году. Благодаря ему подрядчики получили возможность сохранять за собой интеллектуальные права на изобретение, которое было финансировано государством. До 1980 года в таких случаях правительство США незамедлительно присваивало патент себе. По словам представителя администрации Байдена, ранее «право на вмешательство» никогда не применялось, пишет CNBC.

Имплементация новых мер произошла в преддверии выборов президента, которые состоятся в ноябре 2024 года. Ранее Байден заявил о реализации программы в области здравоохранения по снижению цен на лекарства. В августе этого года власти США представили список из первых десяти препаратов, цены на которые фармкомпании теперь должны будут согласовывать со страховыми программами.

Каждый третий американец не может позволить себе необходимые рецептурные лекарства, согласно июльскому опросу исследовательской организации KFF. Также исследования показывают, что граждане США в среднем тратят на отпускаемые по рецепту лекарства около 1200 долларов. Этот показатель больше, чем в любой другой стране.

Фото: drobotdean/freepik.com

Владимир Заболотских

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