ФАС признала законной госзакупку Минздрава Нижегородской области на 8,6 млрд рублей

Комиссия ФАС не нашла подтверждения незаконности сделки нижегородского Минздрава с госпредприятием «Нижегородская областная фармация» на закупку лекарств. Сумма контракта составила 8,6 млрд руб. С жалобой обратилась общественная организация «Стопкартель».

Комиссия ФАС не нашла подтверждения незаконности сделки нижегородского Минздрава с госпредприятием «Нижегородская областная фармация» на закупку лекарств. Антимонопольная служба поддержала их позицию, пишет «Коммерсантъ».

В ноябре сообщалось, что комиссия ФАС России в Москве начала рассматривать закупку Минздрава Нижегородской области на поставку жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов на 8,6 млрд руб. на 2024—2025 годы. С жалобой обратился председатель общественной организации «Стопкартель» Александр Кулаков.

Министерство заключило контракт с единственным поставщиком — госпредприятием «Нижегородская областная фармация» в июне нынешнего года. Кулаков обратил внимание на то, что закупку провели за неделю до изменения порядка закупки у единственного поставщика и отмены права регионов регулировать такие контракты своими нормами. Также он полагает, что министерство и предприятие решили обойти новые нормы закона, заключив контракт на поставку лекарств сразу на 2024—2025 годы, тогда как могли объявить открытые конкурентные торги позже.

Также в жалобе указано, что начало исполнения контракта совпадает с датой его подписания — 19 июня. Однако по реальным срокам изготовления поставки лекарств физически не могут начаться ранее октября 2023 года, что противоречит условиям договора и тоже указывает на спешку контрагентов.

Представители регионального Минздрава и компании настаивали, что контракт был заключен на законных основаниях, поскольку на момент сделки действовало региональное право. Также в качестве довода стороны указали, что ведомство заключило контракт на оказание услуг по поставке лекарств, а не непосредственно на поставку.

Фото: fas.gov.ru

Артем Косенок

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