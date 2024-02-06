Совет ЕЭК обновил правила проведения испытаний при регистрации медизделий

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) обновил Правила проведения клинических и клинико-лабораторных исследований при регистрации медицинских изделий, внеся несколько изменений. Решение об этом принято 26 января 2024 года. Нововведения станут действительны через 6 месяцев после официального опубликования — в июле 2024 года.

При этом новые правила не затронут те изделия, которые уже находятся в процессе регистрации. В этом случае результаты испытаний, проведенных по старым правилам, будут котироваться и после вступления поправок в силу.

В документе пересмотрены требования к проведению испытаний медизделий. В новой редакции уточнены условия признания эквивалентности медицинских изделий для валидации результатов испытаний и параметры и условия испытаний для диагностики in vitro, а также медизделий на основе IT-решений с применением искусственного интеллекта.

Кроме того, актуализированы параметры регистрации. Например, в правила включено дополнение об обосновании проведения клинических исследований в случае, если безопасность и эффективность медизделия не может быть подтверждена другим способом.

Помимо этого, прописаны условия получения разрешения для старта испытаний, а также требования и основания для исключения клинических центров из перечня организаций, имеющих право проводить испытания в формате регистрации медизделий по правилам ЕАЭС.

gxpnews