В Минздраве объяснили отказ от внедрения МКБ-11

Реализация плана по внедрению Международной классификации болезней 11-го пересмотра (МКБ-11) приостановлена из-за критики со стороны граждан, общественных организаций, а также сенаторов и депутатов, сообщили в пресс-службе Минздрава РФ. Все они высказывали мнение, что положения МКБ-11 противоречат традиционным моральным и духовно-нравственным ценностям жителей России, защита которых предусмотрена законодательством.

Как пояснили РИА Новости в пресс-службе ведомства, отсрочка позволит дополнительно изучить опыт других стран по переходу на 11-ю классификацию болезней с учетом ее ежегодной доработки ВОЗ. Кроме того, отмечается, что такое решение не окажет негативного влияния на доступность в стране.

В России продолжает действовать МКБ-10. В следующей версии, опубликованной в 2018 году и утвержденной в 2019-м, ВОЗ добавило изменения в классификацию ряда болезней, в первую очередь – психических. Например, новым видом психического расстройства признается игромания с чрезмерным увлечением компьютерными и видеоиграми.

В России переход на новую МКБ начался в 2022 году и завершить его планировалось к концу 2024 года, однако процесс остановился. Интересно, что против внедрения новой версии тогда выступали в том числе врачи. Так, например, многие медики считают, что в России целесообразно создать свою систему классификации болезней.

Согласно опросу, проведенному в 2022 году сообществом «Врачи РФ», больше всего противников перехода на МКБ-11 среди стоматологов (85,1%), рентгенологов и радиологов (69,8%), а также психиатров, наркологов и фтизиатров – по 68%.

gxpnews