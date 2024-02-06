«Нита-Фарм» выведет на рынок 15 новых ветпрепаратов и зарегистрирует еще 20 в 2024 году

Крупнейший в Саратовской области производитель ветеринарной фармацевтики «Нита-Фарм» объявил о расширении производства. По данным министерства промышленности и энергетики региона, в 2024 году компания планирует зарегистрировать 20 новых препаратов, 15 из которых предназначены для кошек и собак. Это, в частности, антибиотики, спазмолитики, гормональные, противорвотные и другие средства.

Еще 24 препарата находятся на разных стадиях разработки. Часть из них призваны заместить импортные популярную продукцию. Одной из новинок «Нита-Фарм» является препарат «Кабуфол» — комплекс кальция, магния и фосфора, усиленный бутафосфаном, предназначенный для быстрого восстановления коров после отела, лечения гипокальциемии и профилактики заболеваний нарушения обмена веществ у молодняка.

«В 2023 году компания «Нита-Фарм» зарегистрировала 15 продуктов, что втрое больше, чем за предыдущий год. В ближайшие годы мы видим потенциал к увеличению объемов производства и расширению линейки препаратов, в том числе, и на экспорт для Ближнего и Дальнего Зарубежья» — дополнили в компании.

Расширение производства стало возможным в том числе благодаря запуску нового цеха фасовки, маркировки и упаковки ветпрепаратов. Инвестиции в проект саратовской компании «Нита-Фарм» составили 140 млн рублей, из которых 66,5 млн рублей предоставил федеральный Фонд развития промышленности и 28,5 млн рублей – Фонд развития промышленности Саратовской области.

Ранее «Нита-Фарм» объявила о планах по расширению на 13% списка с перспективой расширения площадей на 800 кв. м. Об этом было заявлено на XV Международной научно-практической конференции «Свиноводство-2023». Тогда же стало известно, что в целом российские компании, выпускающие ветеринарные препараты, готовы расширить производственные мощности на 40-60% на фоне ухода ряда зарубежных производителей, чтобы закрыть потребность.

gxpnews