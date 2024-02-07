AbbVie отчиталась о снижении чистой прибыли на 6,4% в 2023 году

AbbVie сообщила о снижении чистой выручки до $54,32 млрд в 2023 году, что на 6,4% меньше, чем за 2022 год ($58,05 млрд). При этом выручка портфеля лекарств иммунологического профиля AbbVie, столкнувшегося с жесткой конкуренцией со стороны биоаналогов препарата Humira, снизилась на 9,6%, до $26,14 млрд.

Чистая глобальная выручка за Humira составила $14,40 млрд, а продажи Skyrizi и Rinvoq принесли $7,76 млрд и $3,97 млрд соответственно. В секторе онкологии глобальная чистая выручка AbbVie снизилась на 10,1%, составив $5,92 млрд. Портфель неврологических лекарств продемонстрировал устойчивость, увеличив чистую выручку на 18,2%, до $7,72 млрд, а эстетических препаратов – небольшое снижение на 0,8% ($5,29 млрд за год).

Согласно пресс-релизу компании, руководство надеется, что ряд сделок, совершенных в 2023 году, укрепят позицию AbbVie на фармрынке. Так, в ноябре 2023 года AbbVie заключила сделку на $10,1 млрд по покупке производителя лекарств от рака ImmunoGen – тогда основным интересом покупателя стал перспективный препарат для лечения рака яичников. В декабре того же года появилась информация о покупке Cerevel Therapeutics ($8,7 млрд), которая гарантирует AbbVie укрепление потенциала в области лечения нейробиологических заболеваний.

При этом в AbbVie уверены в незыблемости своей доли на рынке ботулотоксинов. В компании уверены, что ее лидерские позиции в этой нише сохранятся несмотря на выход в оборот продукции конкурентов, такой как Daxxify от Revance Therapeutics и Jeuveau от Evolus. Эти препараты отличаются более длительным действием.

gxpnews