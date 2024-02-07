Novartis купит производителя онкопрепаратов MorphoSys за €2,7 млрд

Швейцарская Novartis объявила о намерении приобрести биотехнологическую MorphoSys, базирующуюся в Германии. Компания специализируется на разработке онкопрепаратов. Сумма сделки составит €2,7 млрд (€68 за акцию).

Условиями для завершения сделки является согласие 65% акционеров продать свои доли в компании, а также получение разрешений соответствующих регуляторов. На фоне этих новостей стоимость акций MorphoSys в Европе взлетела более чем на 40%.

Основным интересом покупателя является противораковый препарат пелабресиб, который находится на стадии клинических испытаний. По предварительным данным, в комбинации с руксолитинибом пелабресиб позволяет улучшить состояние пациентов с раком костного мозга. Разрешение на применение двух препаратов в комбинации может быть получено в США во второй половине 2024 года.

В декабре 2023 года FDA одобрило приепарат Fabhalta (иптакопан) от Novartis, предназначенный для лечения пароксизмальной ночной гемоглобинурии, а до этого в ноябре — секукинумаб для лечения гнойного гидраденита средней и тяжелой степени тяжести.

gxpnews