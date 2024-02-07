На расширение производства БАДов в Курской области направят 150 млн рублей

Ранее предприятие «Сапплемент групп» располагалось в арендованных помещениях и специализировалось на производстве мягких желатиновых капсул и мармелада. В феврале 2024 года компании удалось снять ограничения с производственных квадратных метров и завершить сделку по приобретению в собственность земельного участка площадью 2,77 гектара и десяти зданий общей площадью более 5 тысяч кв. м.

Генеральный директор «Сапплемент групп» Павел Мамаев уточнил, что 150 млн рублей будет потрачено на реализацию проекта за 2 года. «Сумма детализируется на три большие группы затрат: затраты на приобретение земельного участка и зданий, на капитальный ремонт помещений и на оборудование», – сообщил Мамаев.

В компании рассказали, что на предприятии планируется оснастить дополнительные цеха для увеличения объемов производства препаратов таблеточной и желатиновой формы. Также часть помещений филиала будет задействована для экспериментальных производств, где «Сапплемент групп» будет осваивать новое для себя направление – косметическое.

По информации СПАРК-Интерфакс, ООО «Сапплемент групп» зарегистрировано в Томской области в сентябре 2021 года. По результатам 2022 года компания продемонстрировала чистую прибыль на уровне 21,7 млн рублей при выручке 48,1 млн рублей.

«Сапплемент групп» имеет пять брендов, среди которых – витамины для детей, для домашних животных, для широкой аудитории и нишевые (специализированные) – для «продвинутой» аудитории. Также компания занимается выполнением сторонних заказов других держателей брендов.

В распоряжении компании имеются три завода в Курском районе и два склада – в Курске и Москве. В апреле 2023 года сообщалось, что «Сапплемент групп» стала резидентом индустриального парка «Юбилейный», расположенного рядом с Курском, и занялась реализацией на его территории проекта по оснащению завода за 220 млн рублей при поддержке Государственной корпорации развития Курской области. На данный момент, по сообщению Мамаева, «Сапплемент групп» получила положительное заключение экспертизы по проектно-сметной документации и 3 февраля 2024 года – разрешение на строительство. Также компания планирует перерегистрироваться из Томска в Курск.

В ноябре 2023 года исследование Ozon выявило, что спрос на БАДы в РФ по итогам трех кварталов вырос на 91% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Ранее, в 2021 году, Правительство России запустило эксперимент по добровольной маркировке БАДов, который распространяется на 21 категорию продукции, в том числе природные и синтезированные витамины и их производные, провитамины, смеси витаминов и минеральных веществ и другие БАДы. По данным Минпромторга, на август 2022 года в эксперименте приняли участие 1,6 тысячи компаний, занимающихся оборотом БАДов.

В 2023 году правительство возложило на Роспотребнадзор обязанность проводить мониторинг темпа легализации рынка БАДов, снижения объема оборота продукции с истекшим сроком годности, а также товаров с отозванным свидетельством госрегистрации.

Фото: supplement.group

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