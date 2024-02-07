НВП «Орбита» вложит 232 млн рублей в производство медизделий для реабилитации в Уфе

Площадка расположится в Демском районе Уфы, на ней будет создано 65 рабочих мест. В настоящее время мощности компании загружены на 90%, а производственное оборудование – на 85%. Компания выпускает 1,2 тысячи медизделий под брендом Ormed для реабилитации, механотерапии и лечения позвоночника – автоматизированные комплексы подводного вытяжения позвоночника, тренажеры с биологической обратной связью, установки для кинезиотерапии и гидромассажные ванны.

На новом заводе «Орбита» планирует производить медицинское оборудование для реабилитации пациентов с заболеваниями позвоночника, опорно-двигательного аппарата, периферической и центральной нервной системы. Медизделия будут отгружать в санаторно-курортные и реабилитационные центры России и СНГ, а также в рядовые медучреждения.

Мощность предприятия оценивается в 2,4 тысячи единиц оборудования в год.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «НВП «Орбита» зарегистрировано в 1991 году в Уфе. Компанией на 98% владеет Марсель Гиниятуллин, доля в 2% принадлежит Никите Туманцеву. В 2022 году компания выручила 299,55 млн рублей и получила чистую прибыль в размере 77,23 млн рублей.

В декабре 2022 года правительство Республики Башкортостан объявило о старте региональной программы поддержки производителей медизделий для реабилитации. Ожидалось, что комплекс мер будет включать возмещение части затрат на закупку сырья, материалов и оборудования, льготные займы Фонда развития промышленности России, а также содействие в размещении производств на площадках территорий опережающего социально-экономического развития, индустриальных и промышленных парков.