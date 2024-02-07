Перечень медизделий для паллиативной помощи на дому могут расширить

Планируется удалить из списка повторяющиеся позиции, привести наименования медизделий в соответствие актуальными. В случае принятия приказа, перечень будет расширен до 259 медизделий.

Сейчас в список входят анестезиологические системы, вентиляторы респираторные (аппараты ИВЛ различных типов, стойки, провода и клапаны для них), ингаляторы (ультразвуковые, аэрозольные и сопутствующие комплектующие), системы вентиляции легких, оксиметры, медицинские кровати и матрасы, системы подъема и перемещения пациентов, катетеры и другие. Есть в списке и средства реабилитации – специальные ходунки, кресла, сиденья и другие.

Медизделия поделены на группы: анестезиологические и респираторные, вспомогательные и общебольничные, гастроэнтерологические и реабилитационные и адаптированные для инвалидов, сердечно-сосудистые, урологические, эндоскопические и изделия для манипуляций/восстановления тканей. Самая большая группа – первая. В список анестезиологических и респираторных медизделий могут войти 85 позиций, среди которых анализаторы дыхательной функции, респираторные вентиляторы, канюли, маски, очистители воздуха.

При этом в названии перечня может появиться уточнение о том, что изделия предоставляются при оказании паллиативной медицинской помощи для использования на дому. В действующем документе такая конкретизация отсутствует, хотя формулировка «при оказании паллиативной помощи» на этапе общественного обсуждения проекта присутствовала.

Профильный перечень медизделий был утвержден в мае 2019 года. На тот момент он объединял 173 позиции.