Директора пензенской «Фармации» не пускают на рабочее место

В пензенской «Фармации» (входит в ГК «Биотэк») идет борьба за кресло гендиректора. Татьяну Булушеву, официально занимающую этот пост, не пускает на рабочее место охрана предприятия. Пока она пытается восстановить свои права через суд, в аптечной сети сменилось двое руководителей.

Гендиректор пензенской «Фармации», входящей в структуру Группы компаний «Биотэк», Татьяна Булушева, не может руководить предприятием, сообщила она «ФВ». Она считает свое увольнение незаконным. Ее назначили 29 августа 2023 года во время управления сетью (как и другими активами ГК «Биотэк») Дмитрием Руцким.

Практически сразу после отзыва доверенности у Руцкого Булушеву отстранили от должности. Заседание Совета директоров, принявшего такое решение, состоялось 31 октября. Решение о расторжении трудового договора с гендиректором было принято, пока она находилась на больничном. Врио гендиректора был назначен Антон Емелин.

Это решение Булушева пыталась оспорить, подав жалобу в прокуратуру Пензенской области. Она указывает, что решение о прекращении трудового договора было незаконным. «Приказ о моем увольнении не может быть легитимным, так как он подписывался председателем Совета директоров, которого уже в тот момент не было (бывший председатель Совета директоров И.Г. Чешик сложил с себя полномочия и вышел из его состава)», — указала она.

«Член Совета директоров ОАО «Фармация» и генеральный директор ООО «Биодез» (должно по договору займа «Фармации» от 20 апреля 2020 года 200 млн руб.) Игорь Мироненков предложил мне как генеральному директору «Фармации» мировое соглашение, условия которого являлись финансово невыгодными для предприятия, в связи с чем я отказалась от его подписания. Как следствие, Мироненков инициировал созыв Совета директоров, на котором и было принято решение о прекращении моих полномочий», — указала она в своем заявлении (есть в распоряжении «ФВ»).

В ответ прокуратура Октябрьского района Пензы порекомендовала Булушевой обратиться в суд.

Булушева сообщила, что подала заявление в Октябрьский районный суд Пензы 5 февраля. В нем (есть в распоряжении «ФВ») гендиректор просит отменить незаконное решение о своем увольнении и восстановить ее на работе на прежнюю должность.

При этом, согласно ЕГРЮЛ, Булушева по-прежнему является гендиректором предприятия. Но охрана предприятия не пускает ее на рабочее место. На сайте компании в качестве гендиректора указан Сергей Клюев.

Фото: penzafarm.com



Ольга Коберник

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