Правила предоставления субсидий регионам на программы развития промышленности могут изменить

В Минпромторге намерены внести изменения в правила предоставления субсидий из федерального бюджета субъектам России для реализации региональных программ развития промышленности. В частности, они затронут процедуру конкурсного отбора.
Минпромторг предлагает внести изменения в правила предоставления субсидий из федерального бюджета субъектам России для софинансирования расходных обязательств, возникающих при реализации региональных программ развития промышленности. Соответствующий проект постановления размещен на портале regulation.gov.ru.
Документ устанавливает возможность проведения в рамках правил дополнительного конкурсного отбора на предоставление средств федерального бюджета текущего финансового года бюджетам субъектов.
Для участия субъектов России в дополнительном конкурсном отборе проектом постановления устанавливаются критерии к региональной программе развития промышленности, а также к составу документов, предоставляемых в рамках заявки.
Также для оптимизации механизма господдержки документом вносится ряд корректировок в правила. В частности, устанавливается уточнение единиц измерения результатов использования субсидии и размера запрашиваемой субсидии (приводится в соответствие с единицами измерения согласно федеральному закону о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период). Кроме того, уточняется работа заседания межведомственной комиссии в части установления итоговых значений мероприятий региональных программ развития промышленности, а также в соответствии с постановлением № 999 от 30.09.2014 предусматривается возможность внесения в соглашение изменений в части корректировки промежуточных значений обязательных показателей, не влекущих ухудшения конечных значений.
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Артем Косенок
pharmvestnik