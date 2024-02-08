ГК «Р-Фарм» увеличила выпуск ЛП от ВИЧ на 31% в Москве

Группа компаний (ГК) «Р-Фарм» на 31% увеличила выпуск препаратов для терапии вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). Достичь такого результата удалось благодаря национальному проекту «Производительность труда». Совместно с экспертами регионального центра компетенций Москвы было выявлено и устранено около 80 видов проблем в производстве препарата, рассказали в ГК.

«В частности, изменили схемы расположения оборудования, скорректировали маршруты перемещения сырья и готовой продукции, организовали эффективное рабочее пространство, внедрили новые стандарты выполнения технических операций и обслуживания аппаратуры. Эти меры позволили сократить временные потери в ходе производства и улучшить эффективность рабочих процессов», – пояснили в группе компаний.

В результате время изготовления серии препарата сократилось на 15% – с 80 до 68 часов, объем выпуска медикаментов вырос на 31% – с 10,2 тысячи до 13,4 тысячи капсул в сутки, а также вдвое снизились запасы по незавершенному производству. Полученный на пилотном потоке опыт компания распространит на все остальное производство. Для этого 18 сотрудников прошли обучение, изучив инструменты бережливого производства. Они будут помогать овладеть ими своим коллегам. Еще около 600 работников компании прошли дистанционное обучение на сайте производительность.рф.

Национальный проект «Производительность труда» – мера государственной поддержки бизнеса, которая предполагает увеличение объемов выпускаемой продукции и сокращение производственных издержек без дополнительных затрат. В Москве реализуется с начала 2022 года. До конца 2024 года участие в нем сможет принять 441 предприятие.

gxpnews