Эксперты: закупки ЛС для ВИЧ-инфицированных столкнулись с проблемами

Минздрав России столкнулся с трудностями в закупке части препаратов для лечения ВИЧ из-за отсутствия заявок со стороны поставщиков. Экспертная группа «ЗдравРесурс» сообщила, что из 61 объявленного аукциона на начало 2024 года 17 не состоялись из-за отсутствия заинтересованных поставщиков, пишет «Ъ». Это привело к тому, что Минздрав не смог закупить 107 тысяч годовых курсов препаратов на общую сумму около 1 млрд рублей. В Минздраве заверили, что накопленных запасов препаратов для терапии ВИЧ в России хватит на три месяца, новые закупки ведутся, ситуация находится «на постоянном контроле».

Основной причиной срыва аукционов стали предложенные Минздравом низкие начальные цены, которые, по мнению экспертов, не привлекли поставщиков. Установленная ФКУ начальная максимальная цена контракта (НМЦК) на 98% ниже, чем была в 2023 году. Так, НМЦК дарунавира 600 мг зафиксирована на уровне 1,54 рубля за таблетку, тогда как годом ранее – 72,56 рубля. Коммерческие предложения на этот препарат колеблются от 44 до 359 рублей. НМЦК эфавиренза 600 мг снизилась на 65,5%, указывают общественники. При этом они признают, что заявки отсутствуют также на аукционы, где цены не претерпели изменений по сравнению с 2023 годом.

Из-за несостоявшихся торгов не удалось купить 107 тысяч годовых курсов «третьих препаратов», из них 66,5 тыcячи – это эфавиренз 600 мг, один из препаратов первого ряда для старта терапии, подсчитали в «ЗдравРесурсе». Это создает риск перебоев в лекарственном обеспечении и затрудняет доступ пациентов к необходимой терапии.

«Несостоявшиеся аукционы вызывают обеспокоенность, так как необходимость заново проводить закупочные процедуры с регламентированными этапами может замедлить скорость поставок АРВ-препаратов в субъекты РФ», – говорится в заявлении «ЗдравРесурса». Представитель «Пациентского контроля» Юлия Верещагина рассказала, что активисты движения уже получают сообщения от пациентов о проблемах с лекарствами.

Минздрав заявил, что ситуация находится на постоянном контроле, однако признал, что возможные перебои в закупках могут замедлить скорость поставок препаратов в регионы. Ведомство заверило, что ситуация с лекарственным обеспечением ВИЧ-инфицированных находится в центре внимания и все необходимые меры принимаются для решения проблемы.

gxpnews