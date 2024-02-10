Путин подчеркнул важность поддержки отечественного научного оборудования

Президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость создания условий для поддержки российских производителей научного оборудования на заседании Совета по науке и образованию. Он отметил, что в настоящее время российские компании вынуждены конкурировать не с высокими ценами западных приборов, а с низкими ценами азиатских.

Путин выразил уверенность в том, что необходимо создать соответствующие условия для развития российского производства, чтобы отечественные производители чувствовали себя комфортно на рынке. Он отметил, что ранее принятые решения о создании преференций для иностранных поставщиков были направлены на обеспечение рынка необходимым оборудованием, но сейчас возникла необходимость скорректировать регулирование.

«Первоначально эти решения [о создании преференций для иностранных поставщиков] были направлены на то, чтобы в условиях этих ограничений и этих санкций незаконных у нас не было никаких здесь пробелов, чтобы рынок был заполнен необходимым оборудованием. Это понятно. Поэтому создавались здесь благоприятные условия для наших иностранных партнеров. И мы правильно, думаю, делали», – пояснил Путин. «Сейчас есть возможность и необходимость поправить здесь определенные вопросы, связанные с регулированием, с тем чтобы и наши производители чувствовали себя не чужими на этом празднике жизни. Поэтому надо, конечно, это сделать. Надо предпринять необходимые шаги», – подчеркнул он.