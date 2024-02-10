Путин подчеркнул важность поддержки отечественного научного оборудования

Президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость создания условий для поддержки российских производителей научного оборудования на заседании Совета по науке и образованию. Он отметил, что в настоящее время российские компании вынуждены конкурировать не с высокими ценами западных приборов, а с низкими ценами азиатских.
Путин выразил уверенность в том, что необходимо создать соответствующие условия для развития российского производства, чтобы отечественные производители чувствовали себя комфортно на рынке. Он отметил, что ранее принятые решения о создании преференций для иностранных поставщиков были направлены на обеспечение рынка необходимым оборудованием, но сейчас возникла необходимость скорректировать регулирование.
«Первоначально эти решения [о создании преференций для иностранных поставщиков] были направлены на то, чтобы в условиях этих ограничений и этих санкций незаконных у нас не было никаких здесь пробелов, чтобы рынок был заполнен необходимым оборудованием. Это понятно. Поэтому создавались здесь благоприятные условия для наших иностранных партнеров. И мы правильно, думаю, делали», – пояснил Путин. «Сейчас есть возможность и необходимость поправить здесь определенные вопросы, связанные с регулированием, с тем чтобы и наши производители чувствовали себя не чужими на этом празднике жизни. Поэтому надо, конечно, это сделать. Надо предпринять необходимые шаги», – подчеркнул он.
На заседании Совета по науке и образованию прозвучало предложение не запрещать ввоз иностранного оборудования, а оставить такую возможность, но обложить дополнительным налогом иностранные приборы. Деньги же от этого сбора было предложено направить в фонд, который бы возвращал их обратно на обновление приборной базы, то есть на развитие отечественного приборостроения. Путин также поддержал эту идею, он отметил, что различные варианты возможны, но важно принять решения оперативно, чтобы не замедлять процесс развития отечественной научной промышленности.
«Можно создавать финансовые преференции – и 15%, если наш прибор дороже. Можно его покупать, а можно наоборот – обложить каким-то дополнительным сбором иностранные приборы на эту же сумму и направлять эти средства в тот фонд, о котором мы говорим. Разные варианты возможны, но надо просто подумать. Только надо принимать решения не затягивая», – отреагировал Путин.