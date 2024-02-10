СМИ: Roche сокращает рабочие места в Швейцарии

Фармацевтическая компания Roche сокращает 345 рабочих мест в отделе разработки продукции в ответ на снижение прибыли, зафиксированное в 2023 году, и более осторожный прогноз на предстоящий год, как сообщает швейцарский веб-сайт Muula. Это составляет примерно 6% от общего числа рабочей силы в этой области. Из 5800 сотрудников Roche по всему миру, занимающихся разработкой фармацевтических продуктов или обеспечивающих ИТ-поддержку, около 1800 находятся в Швейцарии. По данным Muula, около 100 рабочих мест в стране также будут сокращены.

Представители Roche уточнили агентству Reuters, что количество уволенных составит менее 345 человек, хотя точное число не было предоставлено. «Успех и устойчивый рост нашей компании зависят от нашей способности заранее и активно распознавать инновации, адаптироваться к изменениям и разумно использовать наши ресурсы», — отметили в Roche. Они также заявили, что общая численность персонала компании останется стабильной в 2024 году.

Производитель лекарств и диагностических средств сообщил на прошлой неделе о снижении продаж на 7% и уменьшении чистой прибыли на 9% в 2023 году из-за снижения спроса на продукцию против COVID-19 и уменьшения продаж трех известных лекарств от рака. По данным компании, в Roche по всему миру трудится около 101 000 сотрудников, в том числе 14 200 в Швейцарии.

Ранее стало известно, что Roche приобретет разработчика ЛП от ожирения и диабета за $2,7 млрд с целью получения доли на рынке лекарств для борьбы с диабетом и ожирением.

gxpnews