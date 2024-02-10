Комитет Думы просит кабмин поручить Росздравнадзору усилить контроль за оборотом этанола

Комитет Госдумы по экономической политике просит вице-премьера РФ Татьяну Голикову поручить заинтересованным органам проработать меры по дальнейшему совершенствованию регулирования производства и оборота этанола, в том числе поручить Росздравнадзору определить список организаций оптовой торговли с большим объемом «зависших остатков» этанола. Об этом говорится в письме на имя Голиковой, подписанном председателем комитета Максимом Топилиным по итогам совещания в комитете по мониторингу законодательства об обороте лекарственных средств.

С середины 2020 года объем «зависших остатков» (препаратов, долгое время находящихся без движения в системе ФГИС «МДЛП» (мониторинга движения лекарственных препаратов) лекарственного препарата для медицинского применения с международным непатентованным наименованием «Этанол» у участников его оборота составил около 13 млн декалитров (дал), говорится в письме. «Таким образом, объем ежегодно накапливаемых «зависших остатков» «Этанола», составляет более 3,7 млн декалитров, что составляет почти 2/3 от объема всей легально произведенной в 2023 году фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола) — 6,1 млн декалитров. При этом в период с 1 апреля 2023 года по 23 января 2024 года на 35 процентов увеличился объем «зависших остатков» в организациях, участвующих в его обороте», — отмечается в документе.

По данным Минздрава России, из более чем 2 500 организаций оптовой торговли лекарственными средствами, оборот этанола осуществляет около 400 организаций. По мнению участников совещания, огромные объемы «зависших остатков» требуют подтверждения достоверности данных ФГИС «МДЛП» в сопоставлении их с фактическим наличием такого объема этанола в организациях, участвующих в его обороте.

В ходе совещания выявилась необходимость усиления контроля за фактическим наличием остатков этанола в организациях, осуществляющих его оборот, уточнения порядка контроля за списанием и последующим уничтожением (утилизацией) этанола — в частности, отсутствуют документы, однозначно подтверждающие факт его уничтожения; разработки требований к утилизации этанола (с обязательной видеофиксацией); ужесточения лицензионных требований к организациям, осуществляющим оптовую торговлю этанолом (осуществление непрерывной деятельности на указанном рынке в течение не менее пяти лет, наличие помещения для отдельного хранения этанола и другое).

В этой связи комитет просит Татьяну Голикову дать «поручение заинтересованным федеральным органам исполнительной власти о проработке мер по дальнейшему совершенствованию регулирования производства и оборота «Этанола» для пресечения использования его в производстве нелегального алкоголя». В том числе депутаты просят поручить Росздравнадзору определить список организаций оптовой торговли с большим объемом «зависших остатков» этанола и провести в отношении их контрольные (надзорные) мероприятия, а также поручить направить предложения по данным вопросам в комитет в срок до 1 апреля 2024 года.

Закон об ограничении продаж этанола для борьбы с суррогатным алкоголем вступил в силу в РФ в сентябре 2023 года.

gxpnews