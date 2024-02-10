ВСП попросил Мишустина посодействовать расширению лекарственных перечней

Всероссийский союз пациентов попросил правительство посодействовать расширению лекарственных перечней без нового созыва профильной комиссии Минздрава. Рекомендации этого органа на практике не исполняются.

Всероссийский союз пациентов (ВСП) попросил премьер-министра Михаила Мишустина оказать содействие в расширении перечней жизненно важных и необходимых лекарственных препаратов (ЖНВЛП) и высокозатратных нозологий (ВЗН) без нового созыва ответственной за их наполнение комиссии Минздрава. Об этом пишет «Медицинский вестник» со ссылкой на соответствующее обращение. В документе предлагается включить в перечни не только препараты, одобренные на заседании комиссии 8 февраля, но и те, решения по которым были приняты уже больше года назад.

В обращении премьеру ВСП указывает, что сейчас сложились «значимые ограничения по расширению перечней ЖНВЛП и ВЗН, что существенно влияет на доступность своевременного лечения людей с хроническими заболеваниями». В организации отметили, что по итогам заседаний комиссий Минздрава в 2021—2022 годах были рекомендованы к включению на 2023 год в Перечень ЖНВЛП 22 препарата, которые необходимы для лечения пациентов с онкологией, гепатитом С, рассеянным склерозом, гемофилией, бронхиальной астмой, заболеваниями сердечно-сосудистой системы и др. Также были рекомендованы четыре препарата для включения в перечень ВЗН — для лечения гемофилии, рассеянного склероза и онкогематологии.

«К сожалению, до настоящего времени в Перечень ЖНВЛП так и не включены 14 препаратов, а в перечень ВЗН не включен ни один из четырех рекомендованных», — отметили в ВСП.

Накануне, 8 февраля, впервые за несколько месяцев состоялось заседание Комиссии Минздрава по формированию лекарственных перечней. На нем рассматривались препараты только российских производителей. Заявки, поданные компаниями, были удовлетворены, в том числе и те лекарственные средства, на которых настаивал «Биокад».

Комиссия рекомендовала включить в Перечень ЖНВЛП пять препаратов: два от рассеянного склероза (сампэгинтерферона бета-1а и дивозилимаб), комбинированный препарат от ВИЧ (ламивудин + фосфазид), комбинированный антибиотик (цефепим + [сульбактам]), а также лекарство для лечения COVID-19 (тирозил-D-аланил-глицил-фенилаланил-лейцил-аргинина сукцинат). Кроме того, указанные препараты от рассеянного склероза были также включены в Перечень программы 14 ВЗН.

Последний раз заседание комиссии проходило в феврале 2023 года. Перечень ЖНВЛП обновлялся в июне того же года, но только за счет новых форм уже имеющихся там препаратов. Нерассмотренными остаются 32 заявки разных фармпроизводителей на включение их препаратов в перечни.

Ранее в январе этого года компания «Биокад» обратилась с жалобой в ФАС на бездействие замглавы Минздрава Сергея Глаголева, который возглавляет Комиссию по формированию перечней ЖНВЛП и 14 ВЗН. Позже производитель также подал в Арбитражный суд иск в отношении чиновника.

В Минздраве заявили, что Перечень ЖНВЛП уже дополнялся в 2023 году, а Перечень 14 ВЗН — в 2021 году, что соответствует правилам. Позднее министерство объявило дату нового заседания Комиссии по формированию перечней ЖНВЛП и 14 ВЗН.

Фото: Freepik

Артем Косенок

pharmvestnik