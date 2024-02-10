Philips вывел на российский рынок новый спектральный томограф

Ранее в России была зарегистрирована только система IQon Spectral CT – первый КТ со спектральным детектором, который ретроспективно генерирует несколько слоев спектральных данных за одно сканирование с низкой дозой облучения.

По заявлению производителя, Spectral CT подходит для всех типов отделений и профилей медпомощи, от педиатрических до бариатрических, а также универсален для сложных клинических случаев, включая сканирование сердца с высокой и нерегулярной частотой сердечных сокращений, без ущерба для качества изображения. Так, спектральное сканирование грудной клетки и сканирование головы занимает менее одной секунды, а полное спектральное сканирование верхней части тела может быть завершено менее чем за две секунды.

Система продемонстрировала более высокую чувствительность при обнаружении злокачественных новообразований и может быть интегрирована с решением для просмотра, анализа, обработки, приема и передачи медицинских изображений IntelliSpace Portal, поддерживающим технологии искусственного интеллекта.

Досье на регистрацию подано летом 2023 года, как следует из данных Росздравнадзора. Компьютерный томограф получил валидацию вслед за рентгеновской передвижной цифровой системой Zenition 10, которая получила РУ в октябре 2023 года, и программным обеспечением Vue PACS, валидированным двумя месяцами ранее. Другие потенциально интересные новинки Philips, которые вышли на рынок в 2023 году, были либо зарегистрированы по временной схеме (как, например, проводник с датчиком давления OmniWire), либо поданы на регистрацию до весны 2022 года – в частности, баллонные катетеры Stellarex для чрескожной транслюминальной ангиопластики, досье на которое получило входящий номер российского регулятора в феврале 2021 года.

Philips основан в 1891 году. Компания занимается производством диагностического оборудования (МРТ, КТ, рентген- и ультразвуковых аппаратов), решений для мониторинга за состоянием пациентов, а также персональной медицинской и бытовой техники. В 2023 году Philips получил убыток в размере 463 млн евро против убытка в 1,61 млрд евро годом ранее из-за растущей инфляции и расходов на отзыв аппаратов искусственной вентиляции легких СiPAP и BiPAP. Выручка прибавила 2% – до 18,17 млрд евро, сопоставимые продажи выросли на 7%.

Фото: philips.com

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