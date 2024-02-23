Минздрав назвал невозможным объединение медицинских аптек с ветеринарными

Владельцы аптек вновь попросили разрешить им продажу ветеринарных препаратов. В Россельхознадзоре не возражают против предложения. В Минздраве не одобрили инициативу из-за различия требований к медицинским и ветеринарным аптекам.

Национальная фармацевтическая палата, Российская ассоциация аптечных сетей, «СоюзФарма» и «Деловая Россия» направили вице-премьеру Дмитрию Григоренко письмо с просьбой разрешить продажу ветеринарных препаратов в аптеках, пишут «Известия». Поправки предложили внести в закон «Об обращении лекарственных средств» (61-ФЗ).

Владельцы бизнеса убеждены, что разделение продажи препаратов для животных и для людей — «искусственно созданная дифференциация», которая неудобна потребителям. Однако в определении лекарственных средств этого разделения нет.

В законе также указано, что для аптечной организации нужно получать лицензию в Росздравнадзоре, а для ветеринарной — в Россельхознадзоре. При этом фармацевтические сотрудники имеют право работать в обоих типах аптек. По мнению ассоциаций, требования к аптекам с препаратами медицинского назначения выше, поэтому они смогут безопасно продавать лекарства и для животных.