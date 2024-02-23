Инъекционный препарат от ВИЧ GSK оказался эффективнее таблетированных препаратов

Инъекционный препарат от ВИЧ Cabenuva компании GSK превзошел пероральные антиретровирусные препараты по способности подавлять вирусную нагрузку.

Инъекционный препарат против вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) Cabenuva (каботегравир + рилпивирин) превзошел пероральные антиретровирусные препараты по способности подавлять вирусную нагрузку в ходе фазы III исследования LATITUDE. Об этом заявила GSK, которая владеет контрольным пакетом акций компании ViiV Healthcare, разработавшей инъекцию.

Данные о преимуществах Cabenuva были получены в рамках клинических испытаний, проходивших в 31 лаборатории в США при поддержке Национальных институтов здравоохранения. В них приняли участие люди, имеющие проблемы с приверженностью к назначенной терапии. Пациенты были случайным образом распределены на две группы, одна из которых получала инъекцию раз в четыре недели, другая — пероральную форму ВИЧ-терапии ежедневно.

Независимый комитет по мониторингу данных рассмотрел совокупность всей собранной информации, заключив, что антиретровирусная терапия длительного действия в виде инъекций имеет более высокую эффективность по сравнению с препаратами в форме таблеток. Компании было рекомендовано прекратить рандомизацию и предоставить испытуемым, принимающим таблетки каждый день, возможность перейти на лечение инъекционным лекарством. Детали исследований будут представлены позже.

Приверженность является ключевым фактором для успешного противодействия ВИЧ. Пациенты, которые не принимают антиретровирусные препараты регулярно, могут испытывать трудности со снижением вирусной нагрузки. Что еще более опасно, из-за этого их организм может выработать устойчивость к лекарственным средствам.

Представленные результаты подтверждают ранее опубликованные данные исследований, проведенных ViiV Healthcare год назад. Препарат Cabenuva смог показать такую же эффективность в подавлении ВИЧ, как и пероральное лечение. На их основании в 2021 году Cabenuva был одобрен FDA. В 2022 году показания препарата были обновлены: регулятор разрешил делать укол каждые два месяца. Cabenuva также зарегистрирован в Европейском союзе и Канаде и, как утверждается, не имел серьезных побочных эффектов.

Инъекционный препарат содержит два активных компонента каботегравир и рилпивирин, разработанных компанией Janssen, фармацевтическим подразделением Johnson & Johnson. Каждое вещество вводится отдельно за один прием у врача.

Препарат от ВИЧ — один из наиболее высокодоходных активов GSK. Годовая выручка с его продаж составила в прошлом году 6,4 млрд фунтов стерлингов, увеличившись на 13% по сравнению с 2022 годом.

Фото: Freepik

Владимир Заболотских

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