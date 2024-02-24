Дефицит онкопрепаратов в США никак не преодолеть

В США второй год сохраняется дефицит противораковых препаратов. Ситуация настолько сложная, что Американское общество клинической онкологии (ASCO) призывает Конгресс принять меры для разрешения ситуации.

Спустя год острой нехватки в США основных препаратов для лечения рака Американское общество клинической онкологии (ASCO) вновь призывает Конгресс принять меры, чтобы положить конец кризису.

На недавних слушаниях в комитете Палаты представителей по вопросу нехватки препаратов главный медицинский директор ASCO доктор медицинских наук Джули Гралоу обратилась к Конгрессу с предложением рассмотреть альтернативные методы оплаты, чтобы снизить «искусственно заниженные» ставки возмещения расходов на непатентованные лекарства. Текущее положение создает для производителей неблагоприятные рыночные условия для сокращения затрат, особенно для производителей дженериков, работающих и без того с незначительной прибылью.

Гралоу приводит данные, показывающие, что более половины препаратов, нехватка которых сейчас ощущается, имеют очень низкие цены. В результате производители или переводят продажи за пределы США, или даже полностью прекращают производство.

Чтобы решить эту проблему, законодатели могли бы ввести меры для стимулирования производства в США и поощрять наиболее передовые технологии, такие как непрерывное производство, говорит Гралоу.

«Мы понесем более высокие долгосрочные издержки, если будем задерживать оказание медпомощи или даже отказывать в ней, если сейчас не устраним основные экономические проблемы, вызывающие нехватку непатентованных лекарств», ‒ поясняет Гралоу.

Дефицит препаратов возник в январе 2023 года, когда индийская Intas Pharmaceuticals, один из крупнейших производителей цисплатина и карбоплатина для США, временно прекратила их производство после того, как FDA обнаружило у Intas ряд нарушений при контроле качества в конце 2022 года. Цисплатин и карбоплатин для США, помимо Intas, производят Fresenius Kabi, Hikma Pharmaceuticals, Teva и Pfizer, но удовлетворить существующий спрос эти компании не в состоянии.

Спустя год онкологи все еще сталкиваются с ситуацией, когда не имеют возможности следовать стандартным методам лечения. Поэтому они вынуждены выбирать «нетрадиционные и недоказанные» методы лечения, что еще больше усложняет получение предварительного разрешения от страховых компаний.

По словам Гралоу, по всей стране в больницах наблюдалось увеличение расходов почти в $230 млн в год на альтернативные препараты. А тем временем пациенты рискуют, так как заболевание без необходимого лечения будет прогрессировать, или могут умереть без оказания помощи.

Последние предложения ASCO ‒ лишь часть того, что рекомендовали сделать за последнее десятилетие. Так, в прошлом году после слушаний в комитете Палаты представителей США было одобрено несколько законопроектов, направленных на предотвращение дефицита в будущем. Но более 15 противораковых препаратов по-прежнему в дефиците, включая все те же цисплатин и карбоплатин.

gxpnews