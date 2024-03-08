ФАС на 20% снизила цену аналога препарата для ЭКО «Цетрореликс»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала цены на первый дженерик в рамках МНН цетрореликс. Стоимость упаковки аналога снижена на 20% по сравнению с упаковкой референтного препарата «Цетротид» (держатель регудостоверения (РУ) в РФ – ООО «Мерк»), сообщает пресс-служба ФАС.

Упаковка дженерика «Цетротида» из одного флакона в дозировке 0,25 мг составила 1090 рублей. В ГРЛС содержится информация о еще двух, помимо референтного препарата, лексредствах с таким МНН. Это «Аспореликс» (держатель РУ – «Бхарат Сирамс энд Ваксинс Лимитед», Индия) и «Цетрореликс» (держатель РУ – ООО «АйВиФарма», Россия).

Цетрореликс – действующее вещество лекарств, применяемых для проведения ЭКО. Показан для предотвращения преждевременной овуляции в период лечения. «Согласование ФАС цен на первый дженерик повысит его доступность для граждан после окончания срока действия патента на оригинальный препарат», – отмечается в сообщении.

Ранее ФАС установила цену на аналог «Завицефты» от Pfizer, патент на которую истекает только в 2034 году. Стоимость аналога снижена на 49% по сравнению с референтным препаратом.

gxpnews