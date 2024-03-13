Активность производства лекарственных препаратов в России по итогам января 2024 года

По итогам января 2024 года общий объём производства готовых ЛП в России составил 55,3 млрд. руб. (в ценах отгрузки производителей, с учётом НДС), рублёвая динамика относительно января 2023 г. зафиксирована на уровне 11,9%. Натуральный объём выпущенной за период продукции составил 297,6 млн. упак., что на 9,4% больше, чем в периоде сравнения. Об этом сообщает аналитическая компания RNC Pharma.

Положительной динамикой характеризовались объёмы отгрузок и в минимальных единицах дозирования (МЕД), здесь относительно января 2023 г. объём поставок увеличился на 14%, что заметно опережает темпы роста в упаковках. Всего в первом месяце 2024 г. локализованные в России фармпредприятия поставили 5,91 млрд. МЕД готовых ЛП.

В январе 2024 г. в России отгрузку готовых ЛП осуществляли 293 корпорации, что на 11 больше, чем за аналогичный период 2023 г. Помимо российских компаний в разных форматах локализовано производство так же 39 иностранных производителей из 19 стран. Общий ассортимент относительно января 2023 г. вырос на 43 наименования по МНН (до 858 шт.), число торговых марок увеличилось на 122 шт. (до 1270 шт.), наконец перечень SKU расширился на 327 позиций (до 3072 шт.). Развитие продуктовой составляющей в январе 2024 г. проходило в основном за счёт рецептурного ассортимента, здесь общее число SKU выросло на 204 шт., при этом перечень товарных позиций в группе безрецептурных препаратов увеличился на 122 шт. Различалась и натуральная динамика отгрузок по товарным группам, так относительно января 2023 г. объём выпуска по Rx-категории вырос на 12,3%, динамика по ОТС тоже находилась в зоне положительных значений (+6,9%).

Отгрузки Rx-препаратов в январе 2024 г. осуществляла 241 компания, это на 13 больше, чем годом ранее. При этом 37 компаний, которые проявляли активность в январе 2023 г. в анализируемом периоде отгрузок не вели, из них максимальные объёмы ранее приходились на «Джодас Экспоим», который вплоть до марта 2023 г. отгружал на рынок два наименования: Ампициллин+Сульбактам и Албендазол. Второй по объёму выпавший поставщик в отношении рецептурного ассортимента «Тева», в январе 2023 г. компания отгружала на рынок Амлодипин и Метформин, оба производились на предприятии «Р-Фарм Новосёлки» вплоть до сентября прошлого года, собственно, это бывшее предприятие израильской компании, которое вошло в структуру «Р-Фарм» в начале 2021 г. Из числа рекордсменов с точки зрения динамики отгрузок по итогам января 2024 г. отметим, входящую в группу «Протек», компанию «Рафарма» (рост в 8,3 раза в упаковках) и «Медисорб» (в 3,5 раза). В первом случае речь идёт о достаточно широком ассортименте – порядка 12 торговых марок, максимальный вклад в динамику обеспечили препараты Цефтриаксон и Анвифен. У «Медисорба» в январе 2024 г. фиксировались отгрузки 6 наименований, рост обеспечили в основном препараты Метронидазол и Аторвастатин.

ОТС продукцию в анализируемом периоде отгружали 132 компании – на 8 больше, чем в январе 2023 г. Не было зафиксировано отгрузок по 17 компаниям, из которых максимальный объём годом ранее приходился на «Гиппократ». Прошлый год для производителя выдался очень непростым и фактически выпуск продукции остановился ещё в декабре 2023 г., а уже в феврале 2024 г. в компании сменился собственник, так что предприятие сейчас переживает период трансформации. Из числа рекордсменов с точки зрения динамики в январе 2024 г. отметим компанию «Фармхолдинг Брайт Вэй Групп» (рост в 2,6 раза в упаковках), а также «Зелёная дубрава» и «Вертекс» – обе они показали рост отгрузок в 2,1 раза. В первом случае основной вклад в динамику внесли Лоперамид и Ибупрофен. «Зелёная дубрава» активно наращивала отгрузки геля Троксерутин. Что касается «Вертекса» у компании довольно обширный портфель, но основной вклад в динамику в январе 2024 г. обеспечили Лоратадин и Флуконазол.