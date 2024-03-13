Сроки публикования данных о выдаче разрешений на клинисследования планируют сократить

Минздрав намерен обновить порядок публикации в интернете перечня медорганизаций, проводящих клинические исследования лекарств, а также реестра разрешений на эти исследования. Срок обновления информации планируют сократить.
Минздрав предложил утвердить порядок публикации на своем сайте перечня медицинских организаций, которые проводят клинические исследования (КИ) лекарственных препаратов, а также реестра разрешений на проведение таких исследований. Документ проходит антикоррупционную экспертизу.
Согласно проекту приказа, министерство будет публиковать информацию на сайте в течение трех рабочих дней со дня обновления сведений в реестрах вместо пяти, как это было ранее. Резервные копии перечня и реестра ведомство должно создавать ежедневно.
В реестре исследовательских центров помимо наименования медорганизации должны быть указаны дата и его номер разрешения на проведение КИ, наименование препарата, срок проведения его исследования и адрес медицинской организации.
Документ должен заменить Приказ Минздрава России № 752н от 26.08.2010.
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