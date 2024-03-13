Много не значит эффективно: ряд европейских онкопрепаратов не имеет достаточной пользы

На рынке появляется все больше современных и дорогостоящих препаратов от рака. Но соответствует ли их цена эффективности? Исследование Утрехтского университета показывает, что препараты от рака, одобренные за последние 25 лет, становятся тяжелым бременем для страховой системы и внушают пациентам надежды, при этом реальная их ценность не так высока.

Ученые Утрехтского университета (Нидерланды) провели исследование препаратов от рака, одобренных Европейским агентством лекарственных средств (EMA) в период с 1995 по 2020 год. В исследовании ретроспективно оценивался 131 онкологический препарат, дополнительная польза должна была быть подтверждена как минимум одной организацией. Выяснилось, что в 40% случаев дополнительных преимуществ нового препарата или не было, или они не поддавались количественной оценке.

То есть значимая часть новых разрешенных препаратов приносила минимальную дополнительную пользу или вообще не приносила никакой, и особенно это касалось тех препаратов, которые были одобрены «ускоренным» путем.

По мнению исследователей, сочетание невысокой эффективности и высокой стоимости таких препаратов может стать значительным бременем для систем здравоохранения, а также дает пациентам ложную надежду.

Руководитель исследовательской группы Франсин Бринхейс отмечает, что около половины всех недавно разрешенных лекарств с новым активным веществом ‒ это онкологические препараты. По ее словам, активная разработка лекарств прежде всего касается конкретных типов рака. «Это приводит к выдаче множества параллельных разрешений на лекарства, которые не обязательно являются инновационными».

Исследователи обращают внимание на то, что фармацевтическая промышленность утверждает, что высокие цены на лекарства обусловлены необходимостью компенсации затрат на исследования и разработки (НИОКР). Но анализ общедоступных данных о доходах по сравнению с опубликованными оценками затрат на НИОКР показывает, что среднее время для компенсации медианных затрат на такие расходы составляет всего три года. Лекарства с более высоким рейтингом дополнительных преимуществ обычно приносили больший доход.

А значительное количество инновационных, но дорогостоящих лекарств, поступающих на рынок, «приводит к увеличению бюджетных проблем».

«Исследования по рациональному использованию дорогих онкологических препаратов необходимы для того, чтобы обеспечить эффективное расходование бюджетов систем здравоохранения, ‒ говорится в исследовании. ‒ Онкологические препараты часто не только поступают на рынок, не имея доказательств дополнительной пользы, но и успешно окупают затраты на исследования и разработки за относительно короткий период. Все это вызывает серьезные вопросы о согласовании политики выхода препаратов на рынки и возмещения расходов с реальной клинической пользой для пациентов».

Исследователи призывают к более тщательному согласованию процессов регулирования и возмещения расходов, особенно в отношении лекарств, одобренных в ускоренном порядке, чтобы способствовать разработке наиболее эффективных лекарств для пациентов.

По прогнозам, глобальные расходы на онкологические препараты вырастут со $167 млрд в 2020 году до $269 млрд в 2025-м. Но, говорят исследователи, онкологические препараты все чаще одобряются на основании «менее убедительных доказательств, что вызывает обеспокоенность по поводу несоответствия стимулов фармкомпаний интересам пациентов».

Бринхейс говорит, что необходимо более тщательное обсуждение того, в каких ситуациях действительно существует высокая медицинская потребность в препарате, делающая одобрение препарата на основе предварительных доказательств приемлемым для регулирующих органов.

gxpnews