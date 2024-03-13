Novo Nordisk ожидает запуска таблеток от ожирения с МНН амикретин до 2030 года

Novo Nordisk анонсировала запуск таблетированной версии своего экспериментального препарата для похудения с действующим веществом амикретин в течение десятилетия. Об этом Reuters рассказал глава отдела разработок датской компании Мартин Холст Ланге.

На прошлой неделе Novo сообщила, что в ходе испытаний первой фазы таблетированной версии амикретина участники потеряли 13,1% своего веса за 12 недель. Этот показатель лучше, чем те, что фиксировались при инъекциях семаглутида (Ozempic, Wegovy) за тот же период. На фоне этих новостей в четверг акции Novo выросли более чем на 8%, подняв ее выше компании – производителя электромобилей Tesla.

По словам Ланге, после 12 недель приема амикретина более 80% участников все еще принимали препарат, что является «впечатляющим» показателем, позволяющим предположить, что дозы препарата безопасны и пациенты хорошо переносят его без серьезных побочных эффектов.

Он считает «вполне вероятным», что препарат будет иметь такие же кардиологические преимущества, как и Wegovy. На днях, напомним, Wegovy стал первым инъекционным препаратом от ожирения, который получил одобрение для применения в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Wegovy, как и его предшественник Ozempic, относится к классу препаратов, известных как агонисты GLP-1, изначально разработанных для лечения диабета второго типа, которые не только регулируют уровень глюкозы в крови, но и подавляют аппетит. Успех этих препаратов заставил компанию разрабатывать новые перспективные препараты для снижения веса. Это не только амикретин, который связывается с тем же гормоном кишечника, что и Wegovy (GLP-1), и воздействует на ответственный за гормон голода амилин в поджелудочной железе, но и кагрисема (CagriSema).

gxpnews