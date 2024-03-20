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AstraZeneca за 2,4 млрд долларов купит разработчика онкопрепаратов

AstraZeneca приобретет Fusion за 2,4 млрд долл., чтобы ускорить разработку радиоконъюгатов нового поколения для лечения онкозаболеваний. Ожидается, что сделка будет закрыта во II квартале 2024 года.

AstraZeneca объявила о приобретении биофармацевтической компании Fusion Pharmaceuticals, которая занимается разработкой радиоконъюгатов нового поколения для лечения онкологических заболеваний. AstraZeneca заплатит 21 долл. за акцию, также соглашение предусматривает дополнительные выплаты в размере до 3 долл. за акцию при достижении определенных показателей. Общая сумма сделки оценивается в 2,4 млрд долл. Ожидается, что сделка будет закрыта во II квартале 2024 года.

Fusion разрабатывает радиоконъюгаты нового поколения для лечения онкологических заболеваний. Эти лекарства доставляют радиоактивный изотоп непосредственно в клетки опухоли путем точного нацеливания с использованием таких молекул, как антитела, пептиды или небольшие молекулы. Этот подход имеет много потенциальных преимуществ по сравнению с традиционной лучевой терапией, включая минимизацию повреждения здоровых клеток и обеспечение доступа к опухолям, недоступным для внешнего лучевого излучения.

Одна из разработок компании FPI-2265 проходит фазу II испытаний — потенциально это новый метод лечения для пациентов с метастатическим кастрационно-резистентным раком предстательной железы (КРРПЖ). Он нацелен на простатспецифический мембранный антиген, белок, который высоко экспрессируется при КРРПЖ.

В этом году J&J договорилась о покупке компании Ambrx, разработавшей платформу для получения конъюгатов антитело-лекарственное средство, за 2 млрд долл. Благодаря сделке производитель получит перспективные противоопухолевые препараты, в числе которых лекарственное средство от метастатического кастрационно-резистентного рака предстательной железы.

Средняя выживаемость пациентов с КРРПЖ составляет менее двух лет. Заболеванием страдают более 185 000 человек по всему миру.
Фото: David Porter/AstraZeneca

pharmvestnik

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20 марта, 2024 | Просмотров: 58