AstraZeneca за 2,4 млрд долларов купит разработчика онкопрепаратов

AstraZeneca приобретет Fusion за 2,4 млрд долл., чтобы ускорить разработку радиоконъюгатов нового поколения для лечения онкозаболеваний. Ожидается, что сделка будет закрыта во II квартале 2024 года.

AstraZeneca объявила о приобретении биофармацевтической компании Fusion Pharmaceuticals, которая занимается разработкой радиоконъюгатов нового поколения для лечения онкологических заболеваний. AstraZeneca заплатит 21 долл. за акцию, также соглашение предусматривает дополнительные выплаты в размере до 3 долл. за акцию при достижении определенных показателей. Общая сумма сделки оценивается в 2,4 млрд долл. Ожидается, что сделка будет закрыта во II квартале 2024 года.

Fusion разрабатывает радиоконъюгаты нового поколения для лечения онкологических заболеваний. Эти лекарства доставляют радиоактивный изотоп непосредственно в клетки опухоли путем точного нацеливания с использованием таких молекул, как антитела, пептиды или небольшие молекулы. Этот подход имеет много потенциальных преимуществ по сравнению с традиционной лучевой терапией, включая минимизацию повреждения здоровых клеток и обеспечение доступа к опухолям, недоступным для внешнего лучевого излучения.