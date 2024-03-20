Суд вынес приговор убийце разработчика «Спутника V»

Суд в Москве приговорил к 14 годам лишения свободы в колонии особого режима убийцу разработчика вакцины «Спутник V» Андрея Ботикова. Конфликт случился в марте 2023 года, 29-летний Алексей Змановский задушил жертву ремнем.

Хорошевский районный суд Москвы признал Алексея Змановского виновным в убийстве одного из разработчиков вакцины «Спутник V», научного сотрудника Центра им. Гамалеи Андрея Ботикова. Подробности о приговоре рассказали в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

Змановского признали виновным в убийстве (ч.1 ст.105 УК РФ) и краже (ч.3, ч.2 ст.158 УК РФ). Суд назначил ему 14 лет лишения свободы в колонии особого режима с ограничением свободы на 2 года и штраф в 80 тыс. руб.

Известно, что убийство случилось 2 марта 2023 года в ходе ссоры в квартире жилого дома. 29-летний мужчина задушил ремнем 47-летнего хозяина квартиры и скрылся с места происшествия. По данным следствия, подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за тяжкое преступление.

С 3 марта 2023 года Змановский был заключен под стражу, в декабре ему продлили меру пресечения.

Андрей Ботиков — соавтор патента на вакцину «Спутник V». В июне 2021 года президент Владимир Путин подписал указ о награждении Ботикова за активное участие в создании препарата, он удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы

Коблова Дина

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