Как создать беспроблемную пачку для лекарственного препарата

От макета до упаковки в гофрокороб

Упаковка для лекарственных препаратов, с которой не возникает трудностей на фасовочной линии — именно этого фармкомпании ожидают от поставщика полиграфии. Но чтобы создать беспроблемную пачку, потребуются усилия как от типографии, так и от самого заказчика. Грамотно составленный макет, объективный взгляд на продукт и упаковку при подборе картона, понимание особенностей работы с оборудованием — то, что важно для полиграфистов. Пошаговый план создания качественной упаковки с учетом особенностей работы производителя лекарств и поставщика упаковки составили специалисты компании «Промис», которая более 29-ти лет производит пачку и инструкцию для российской фармы.

1. Создание макета

Для создания качественной вторичной упаковки необходим упорядоченный и понятный макет. Соблюдение требований при работе с ним позволяет произвести именно такую упаковку, какую ожидает получить заказчик.

При создании макета важно помнить, что дизайнеры применяют цветовую модель RGB (Red, green, blue — красный, зеленый, синий. — Прим. ред.), а полиграфисты — схему CMYK (Cyan, magenta, yellow, key — голубой, пурпурный, желтый и черный. — Прим. ред.).

Еще одним важным требованием является разрешение изображений. У растровых картинок оно должно быть высоким — не менее 300 пикселей на дюйм. Изображения такого формата при необходимости получится уменьшить, а вот увеличить растровую картинку невозможно, рассказала начальник отдела допечатных технологий АО «Промис» Светлана Вдовина. «Мы стремимся поставить заказчиков в известность о том, какие требования к макетам предъявляем. Но, несмотря на все предпринятые шаги, к нам на производственную площадку продолжают поступать макеты с ошибками, — сообщила эксперт. — Наши специалисты, конечно, вылавливают ошибки в исходном файле и исправляют. Минус в том, что этот процесс контроля занимает много времени».

С помощью сервиса ORIGINAL-MAKET.PRO полиграфисты упростили процесс управления макетами и их согласование. Система позволяет не только обмениваться документами, но и общаться с сотрудниками на стороне заказчика — поставщик упаковки может уточнить необходимую информацию напрямую у дизайнера или менеджера, загрузить актуальные файлы, а также в любое время получить доступ к макету.

На этапе проектирования пачки специалисты полиграфического производства уже могут предполагать, как поведет себя та или иная марка картона в работе с запланированным дизайном.

2. Подбор картона

Каждый картон имеет свои плюсы и минусы, которые влияют на выбор материала для изготовления разных пачек. Он подбирается в зависимости от ряда факторов, таких как содержимое пачки, ее конструкция и отделка. Для упаковки легких капсул и таблеток в блистерах толстый картон не нужен, пояснила технолог по сопровождению производственных процессов компании «Промис» Елена Сочнева. Если в упаковке небольшой объем содержимого, используется картон минимальной толщины и граммажа, который будет держать форму и сохранять продукт. Если содержимое пачки — объемный стеклянный флакон, то потребуется картон максимальной толщины и жесткости, который позволит доставить препарат до потребителя в целости и сохранности. Требования к картону всегда прописаны в спецификации.

«Иногда от заказчика поступает запрос на очень маленькую пачку из толстого картона. Тогда мы еще на этапе проектирования обращаемся к сотруднику фармкомпании через систему ORIGINAL-MAKET.PRO и рекомендуем понизить граммаж. Потому что маленькие упаковки при большом граммаже и высокой жесткости тяжелее формируются на упаковочной линии, особенно с покрытием УФ-лаком», — рассказала технолог.

Существуют также особенности картонов, которые стоит учитывать при создании упаковки. Например, у российского картона «Кама» в мелованном слое часто встречаются вкрапления. Визуально они похожи на пятна смазавшейся краски, особенно заметные на белом фоне упаковки. Как рассказала начальник отдела контроля качества АО «Промис» Галина Демина, в 2021-ом году, когда «Кама» только входила в число одобренных поставщиков у многих заказчиков, весь картон был в подобных крапинках и черточках. На более поздних образцах этих точек стало меньше и располагались они более хаотично, поэтому заказчик принял вкрапления в мелованном слое за брызги краски, появившиеся в процессе печати. Из-за такой особенности картона на нем оптимально печатать цветные упаковки, где вкрапления в мелованном слое будут не так заметны.

Для белых пачек стоит подобрать другой материал, например, картон Zeta Plus. Он же используется для тех упаковок, где присутствует тиснение фольгой.

Но у белых китайских картонов типа GC1 есть свой нюанс — мелованный слой более жесткий и, соответственно, более хрупкий. Он плохо переносит деформации (особенно сложение на 180 градусов, необходимое при склейке пачек), добавила Елена Сочнева. Поэтому, работая с этими материалами, нужно придерживаться баланса во внешнем виде, качестве и граммаже, чтобы на линии не возникало проблем.

3. Отделка пачки

Производители лекарств часто предпочитают холодное тиснение фольгой для отделки упаковки.

«По холодной фольге мы наносим печать и получаем эффект, аналогичный печати металлизированной краской или печати на картоне, ламинированном металлизированной пленкой. Но у заказчиков на производстве обычно установлены принтеры именно для печати по картону, а не по пленке. Применяя фольгу мы, будучи поставщиком пачки, оставляем фармкомпаниям возможность нанести свою информацию с помощью имеющегося у них оборудовании прямо по металлизированной упаковке», — рассказала технолог компании «Промис».

Фарма также часто выбирает twin-лакирование — отделку, дающую эффект апельсиновой корки на пачке. Для косметической упаковки производители предпочитают покрытие soft-touch.

Чтобы добавить изюминку упаковке, фармкомпании придумывают различные приемы в отделке. Например, просят полиграфистов нанести на картонные пачки контур из фольги, обрамляющий название продукта. Такая отделка едва заметна, но является отличительной чертой упаковки.

Еще один интересный эффект — цветная фольга. Для его достижения специалисты полиграфической компании наносят печатные краски поверх холодного тиснения фольгой. На пачке получается акцентный элемент отделки.

Голографическая горячая фольга также является одним из любимых материалов заказчиков компании «Промис». Она бывает прозрачной и с алюминиевой основой, создает цветные переливы на пачках для лекарств и косметики.

4. Упаковка готовой продукции в гофрокороб

Как показывает практика сервисной службы компании «Промис», неправильная упаковка готовой полиграфической продукции может стать причиной проблем на фасовочной линии. За время работы специалисты сталкивались с гофрокоробами, в которых без какой-либо упаковки были одной кучей свалены инструкции.

Сформировать такую беспорядочно упакованную продукцию в стопу для фальцовки GUK’ом практически невозможно — тонко настроенное оборудование будет заминать инструкции, производство остановится.

Еще один случай из опыта полиграфистов — обнаруженный на одном из фармпредприятий гофрокороб, в котором небольшими стопками лежали перевязанные канцелярской резинкой пачки для лекарств. Из-за воздействия резинки и неправильного расположения в гофрокоробе пачка деформировалась, и при фасовке на линии возникли проблемы.

Как правильно упаковывать готовую полиграфическую продукцию:

После печати инструкции поступают на фальцевальные машины, где фальцуются в промежуточный или конечный размер. Стопа инструкций, сфальцованных в промежуточный размер, перекладывается толстым картоном и с двух сторон обандероливается лентами, чтобы избежать деформации при транспортировке и хранении. После этого на стопу наклеивается индивидуальный ярлык с информацией об инструкции: наименование продукции и заказчика, марка и плотность бумаги, размеры изделия, количество упаковки и дата изготовления. Затем инструкции упаковываются в термопленку и укладываются в гофрокороб.

При фальцовке в конечный размер готовые инструкции ребром укладываются в гофрокороб. Снизу, сверху и между рядами они прокладываются перекладочным картоном во избежание деформации.

Готовая картонная упаковка помещается в гофрокороб ребром в ряды. Между рядами также необходимо использовать перекладочный материал.

pharmprom