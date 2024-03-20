FDA одобрило новое показание для CAR-Т-клеточной терапии BMS

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило новое показание для применения препарата от Bristol-Myers Squibb (BMS) – Breyanzi (лизокабтаген маралейцел). Заявка была рассмотрена в ускоренном режиме, говорится в пресс-релизе на сайте компании.

Теперь CAR-Т-клеточная терапия может также применяться для лечения рецидивирующего/рефрактерного хронического лимфоцитарного лейкоза и мелкоклеточной лимфоцитарной лимфомы. В результате Breyanzi стал первой и единственной на сегодняшний день CAR-T-клеточной терапией для данной когорты пациентов. Препарат, напомним, уже одобрен в США для лечения взрослых с различными типами лимфом, не ответивших на первоначальное химиоиммунотерапевтическое лечение.

BMS приобрела права на Breyanzi с покупкой компании Celgene за $74 млрд в 2019 году, причем препарат был одним из ключевых интересов при заключении сделки. В 2021 году Breyanzi впервые одобрен FDA. Его первое показание – лечение диффузной В-крупноклеточной лимфомы. В будущем ожидание одобрение препарата как варианта лечения фолликулярной лимфомы и лимфомы клеток мантийной зоны.

gxpnews