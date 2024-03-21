Ольга Глазкова победила в номинации «Генеральный директор года» по итогам премии «Работодатель будущего – 2024»

«Работодатель будущего» – это первая в фармацевтической отрасли премия, где сотрудники фармацевтических компаний выбирают лучшего работодателя и победителей персональных номинаций. Организатор премии – профессиональное сообщество Pharma & Medical Recruitment.

«Альфасигма Рус» уже становилась обладателем премии «Работодатель будущего» в 2023 году. На этот раз компания победила в номинации «Внутренняя карьера», что подтвердило эффективную работу по продвижению сотрудников внутри команды. Лауреатом первой степени в категории «Тренинг-менеджер года» стала Гульнара Фаттахутдинова. Традицию успеха продолжила Ольга Глазкова, победив в номинации «Генеральный директор года» второй раз подряд.

«В организациях – от самых малых до самых больших – будущее формирует историю, а не наоборот, – сказала в своем выступлении на вручении премии Ольга Глазкова. – Каждый сотрудник, приходя в компанию, представляет себя в ней в будущем времени. А от того, как компания способна формулировать мотивирующую картину будущего, двигать рамки, давать возможность мыслить out-of-the-box, зависит реальный результат общей работы. Уже на основании этих результатов формируется настоящее и рождается история. Поэтому лидер должен уметь в первую очередь заглядывать за горизонт, определять ориентиры, вдохновляющие команду на непрерывное движение вперед».

Поздравляем коллег с победой и желаем дальнейшего роста и развития компании на благо здоровья и благополучия пациентов!

Фото: «Альфасигма Рус»

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