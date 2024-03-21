В КБР за 280 млн рублей откроют линию по производству медицинского стекла

Оборудование для новой линии поставит производитель из Китая. В начале декабря 2023 года на заводе была открыта первая производственная площадка по созданию медстекла. На заводе выпускают флаконы различных размеров – от нескольких миллилитров до 20 литров. На данный момент на предприятии работают более 270 человек, выпускается более 170 млн штук готовой продукции в год. С запуском новой линии появится еще 120 рабочих мест, а объем выпускаемой продукции увеличится в два раза.

Министр промышленности, энергетики и торговли КБР Шамиль Ахубеков подчеркнул, что правительство заинтересовано в поддержке Чегемского стекольного завода. Для этого сформирована рабочая группа для реализации проекта «Развитие стекольной промышленности в КБР» на базе завода. Председателем назначен премьер-министр правительства Кабардино-Балкарии Алий Мусуков.

Ахубеков отметил, что на предприятии есть достаточные запасы сырья – основной объем поставляется из других российских регионов. На заводе уже работают основные узкопрофильные специалисты. Основной штат для второй линии начнут набирать после запуска производства. По словам главы Министерства промышленности, стекло медицинского назначения в России является востребованной импортозамещающей продукцией, поэтому проблем со сбытом не ожидается.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Чегемский стекольный завод» зарегистрировано в поселке Чегем Кабардино-Балкарской Республики в 2021 году. Совладельцами являются Сергей Малаев (62,5%), Александр Барсуков (25%) и Юлия Пономаренко (12,5%). Выручка компании в 2022 году составила 487,6 млн рублей, чистая прибыль – 2,9 млн рублей.

В декабре 2021 года компания «Медглас» объявила о намерении создать к 2024 году в Благовещенском районе Республики Башкортостан предприятие по производству медицинского стекла гидролитического класса. Тогда объем инвестиций в проект оценили в 4,4 млрд рублей. Соглашение о намерениях по реализации инвестиционного проекта подписали премьер-министр Республики Башкортостан Андрей Назаров и генеральный директор ООО «Медглас» Александр Колпаков. В феврале 2022 года в Минэкономразвития Башкирии уточнили, что инвестпроект реализуют до 2030 года включительно. На новом производстве планируется создать 318 рабочих мест.