В Иркутской области задержали экс-замминистра здравоохранения по делу о закупке лекарств

Следственный комитет расследует уголовное дело, связанное с закупками лекарств Минздравом Иркутской области. Задержана бывший замминистра регионального Минздрава, вышедшая на пенсию четыре года назад.

В Иркутской области задержали бывшего заместителя министра здравоохранения региона Елену Голенецкую по делу о закупке лекарственных препаратов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к региональному Минздраву.

По данным издания, Голенецкая с декабря 2020 года находится на пенсии. Она трудилась в министерстве на протяжении 20 лет, занимая разные должности. Последние два месяца перед уходом на пенсию Елена Голенецкая исполняла обязанности министра.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Иркутской области, возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (ст.286 УК РФ) и халатности (ст.293 УК РФ).

По версии следствия, в октябре 2019 года сотрудники регионального Минздрава закупили более 450 тыс. упаковок лекарства на основании государственных контрактов на сумму более 35 млн рублей. Объем партии оказался почти в три раза выше потребности, установленной для Иркутской области.

Часть неиспользованных препаратов уничтожили, так как у них истек срок годности. Так, действия принесли ущерб региональному бюджету на сумму более 25 млн руб.

Фото: wirestock/Freepik

Коблова Дина

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