Чистая выручка компании «Биннофарм Групп» увеличилась на 14% в 2023 году

«Биннофарм Групп» подвела финансовые итоги за 2023 год: чистая выручка компании увеличилась на 14% в сравнении с 2022 годом и составила 32,5 млрд руб. EBITDA вырос до 9,5 млрд руб, а чистый долг составил 12,7 млрд руб.

Чистая выручка фармацевтической компании «Биннофарм Групп» в 2023 году выросла на 14% по сравнению с 2022 годом и составила 32,5 млрд руб. Рост выручки производитель объясняет увеличением производства и продаж препаратов в российском розничном сегменте и в зарубежных странах. Финансовыми результатами за полный прошедший год поделились в пресс-службе компании.

Скорректированная показатель EBITDA (аналитический показатель, равный объему прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации) в 2023 году вырос на 19% — до 9,5 млрд руб. Чистый долг составил 12,7 млрд руб. в условиях увеличения запасов сырья и материалов для обеспечения бесперебойного производственного процесса из-за изменения логистических цепочек в новых условиях.

За прошедший год производственные площадки компании увеличили выпуск лекарственных препаратов до 371 млн упаковок.

Общий объем инвестиций компании в развитие составил 4 млрд рублей в 2023 году.

Как сообщили аналитики RNC Pharma, по итогам января 2024 года общий объем производства готовых лекарственных препаратов составил 55,3 млрд руб. (в ценах отгрузки производителей, с учетом НДС), рублевая динамика относительно января 2023 года зафиксирована на уровне 11,9%. Натуральный объем выпущенной за период продукции составил 297,6 млн упаковок, что на 9,4% больше, чем в периоде сравнения.

Фото: freepik

Коблова Дина

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