В Иране сообщили о росте фармацевтической промышленности более чем на 11% за год

Глава Управления по контролю за продуктами питания и лекарствами Ирана объявил о росте фармацевтической промышленности страны на 11% в предыдущем иранском календарном году (с 21 марта 2023 года по 19 марта 2024 года). Об этом сообщает Российское Информационное Агентство Iran.ru

По информации агентства, в предыдущем году (закончившемся 19 марта 2024 года) фармацевтическая промышленность страны выросла более чем на 11% по сравнению с годом ранее, сказал Хейдар Мохаммади.

Глава ведомства отметил, что экспорт лекарств удвоился в прошлом году по сравнению с предыдущим годом.

Активисты фармацевтической промышленности страны считают, что у отрасли есть потенциал для дальнейшего роста после обновления соответствующего оборудования отрасли, добавил он.

Глава Управления по контролю за продуктами питания и лекарствами Ирана ранее подчеркнул трехкратное увеличение экспорта иранских фармацевтических препаратов за последние годы.

Иран входит в пятерку ведущих стран мира по производству биофармацевтических препаратов, сказал он, отметив, что многие страны удивлены достижениями Ирана в области биотехнологий.

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