Россия будет сотрудничать с Венгрией и Сербией в области ядерной медицины

Венгрия, Сербия и Россия будут реализовывать совместные проекты в области ядерных технологий в медицине, в том числе для лечения онкологических заболеваний. Соглашение об этом достигнуто в ходе международного форума «Атомэкспо-2024», который проходит в Сочи.

«Сербия не использует ядерную энергию, однако она достигла серьезных успехов в области ядерной медицины, и поскольку Венгрия является региональным лидером в области борьбы с онкологическими заболеваниями, а Россия – мировым лидером в применении ядерных технологий в медицине, мы договорились о трехстороннем венгеро-сербско-российском сотрудничестве», – заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на своей странице в фейсбуке (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской, и запрещен в России).

Ожидается, что сотрудничество в области ядерной медицины может существенно повысить эффективность лечения онкозаболеваний. Уже запланированы совместные шаги в этом направлении – так, в 2025 году в Сербии при содействии российской госкорпорации «Росатом» должно начаться строительство центра по исследованиям мирного атома. Одним из направлением его деятельности станет сбор научных доказательств того, что организованный НАТО 25 лет назад обстрел территории снарядами с обедненным ураном связан с ростом смертности населения от онкозаболеваний.

«Мы должны это научно доказать, пока мы это не сделали. У нас есть посредственные доказательства – наши генералы все умирают от онкологических заболеваний. Центр сможет научно исследовать, мы знаем, как это сделать», – пояснила ТАСС министр здравоохранения Сербии Даница Груичич. Известно также, по ее словам, о росте смертности людей, которые ликвидировали последствия бомбардировок.

Решение о строительстве центра по исследованиям мирного атома в Сербии было принято еще в 2021 году. Помимо сбора информации о влиянии обедненного урана на здоровье людей, учреждение займется производством радиоизотопов для медицинских и промышленных целей, легированного кремния для индустрии, оказанием услуг по определению состава руды и минералов и экологических образцов.

gxpnews