Иностранные компании отозвали 14 регистрационных удостоверений на препараты США сняли ограничения на связанные с клиническими испытаниями сделки » Как идет процесс реорганизации муниципальных и государственных аптек Началась новая волна реорганизаций муниципальных и государственных аптечных предприятий. В одних регионах их преобразуют в акционерные общества и сохраняют в собственности субъекта, в других МУП присоединяют к ГУП. Лишь в единичных случаях аптеки передают в частные руки. Но иногда суды отменяют эти решения по требованию прокуратуры. «ФВ» изучил, как идет переформатирование этого аптечного сегмента. На низком старте Мэрия Новосибирска намерена приватизировать МУП «Новосибирская аптечная сеть». Информация об этом содержится в проекте внесения изменений в прогнозный план приватизации муниципального имущества на текущий год. Совет депутатов планирует обсудить его на заседании 27 марта. При этом единственным акционером предполагается оставить Новосибирск. Предприятие насчитывает свыше 60 филиалов. От комментариев «ФВ» в МУП отказались, заявив, что решение о преобразовании пока не принято. Унитарные предприятия, которые осуществляют деятельность на товарных рынках, подлежат ликвидации или реорганизации* до 1 января 2025 года. Однако депутаты Госудумы в мае планируют рассмотреть законопроект о переносе предельного срока ликвидации/реорганизации до 2030 года. В Пскове реорганизовать планируют Центральную городскую аптеку № 2. По заверению главы Пскова Бориса Елкина, жители не заметят изменений, лишь в чеке будет другое наименование организации. По такой же схеме власти Томска предлагают приватизировать УМП «Томскфармация». Попытка номер два В Курганской области выставили на аукцион пакет акций АО «Курганфармация», который составляет 49% уставного капитала общества, сообщается на портале torgi.kurganobl ru. «Курганфармация» — крупнейшая старейшая аптечная сеть в Зауралье, основанная в 1943 году. Она представлена 39 аптеками, двумя производственными аптеками, фармацевтическим складом. В 2006 году предприятие было преобразовано в открытое акционерное общество, в 2017-м — в акционерное общество. В сентябре 2021 года к нему присоединили АО «Курорты Зауралья». Компания получила на баланс санатории «Озеро Медвежье» и «Сосновая роща». Учредитель и единственный акционер АО — департамент имущественных и земельных отношений Курганской области. Четыре года назад правительство региона пыталось продать аналогичный пакет акций АО «Курганфармация» за 422,2 млн руб. в целях увеличения доходов бюджета, но аукцион не состоялся — желающих не нашлось. Без частников В Краснодарском крае губернатор распорядился о реорганизации МУП «Краснодарское городское аптечное управление» путем присоединения к ГУП КК «Кубаньфармация». В пресс-службе администрации края заверили, что процесс проведут так, «чтобы пользователи не почувствовали изменений». В том числе в прежнем режиме будут работать пункты отпуска лекарств льготным категориям граждан. В ответ на запрос «ФВ» Минздрав Краснодарского края проинформировал, что сейчас этот вопрос «рассматривается». Попытка приватизировать эту муниципальную аптечную сеть путем реорганизации в ООО «Аптеки Кубани» предпринималась в 2012 году. Но прокуратура добилась ее отмены. Зампрокурора настаивал на том, что процедура была проведена с нарушением Закона «О приватизации государственного и муниципального имущества»: МУП можно было реорганизовать в ОАО. В итоге все имущество было передано обратно и возвращен статус МУП. Схожая ситуация сейчас повторяется в Пермском крае. МУП «Центральная городская аптека» было единственной муниципальной розничной фарморганизацией в Краснокамске (население около 49 тыс. человек). В 2022 году гордума решила преобразовать МУП в ООО, а потом выставить его на торги. По итогам аукциона новым хозяином 100%-ной доли в уставном капитале стал предприниматель Владимир Бушуев. Приобретение (включает помещения в центре города площадью 460 кв. м) обошлось ему в 12,4 млн руб. Изначально новый собственник хотел сохранить аптеку, но, когда разобрался в финансовой документации, сделал вывод, что не сможет обеспечить ее рентабельность. После жалоб льготников, которые были вынуждены ездить за лекарствами в Пермь, в дело вмешалась прокуратура. Она внесла представление администрации города и председателю гордумы об устранении нарушений законодательства, но, когда этого не произошло, обратилась с иском в суд. Арбитражный суд Пермского края признал недействительным договор купли-продажи доли: Бушуев должен вернуть муниципалитету имущественный комплекс, а городская казна обязана возвратить ему 12,4 млн руб. Семнадцатый апелляционный арбитражный суд оставил судебный акт в силе. Администрация Краснокамска 11 марта подала кассационную жалобу и ходатайство о приостановлении исполнения судебного акта, которые на момент написания статьи рассмотрены не были. Что дает АО В Ассоциации государственных аптечных сетей (АГАС) отслеживают изменения организационно-правовой формы государственных сетей по стране и оказывают им организационно-методологическую поддержку, рассказал «ФВ» исполнительный директор ассоциации Дмитрий Даин. По его словам, областные ГУП «Фармация» не подлежат обязательной реорганизации. Они осуществляют виды деятельности, которые могут выполнять только государственные унитарные предприятия и соответственно попадают под исключения, предусмотренные ФЗ № 135 от 26.07.2006 «О защите конкуренции». «Государственные «Фармации» сейчас проводят реорганизации для того, чтобы получить статус единственного поставщика лекарственных препаратов (ФЗ № 444-ФЗ от 04.08.2023), что будет способствовать совершенствованию системы лекарственного обеспечения населения регионов», — отметил Даин. В пример он привел ГАУ СО «Фармация» (Екатеринбург), которая в текущем году меняет организационно-правовую форму с ГАУ на АО (со 100%-ным государственным участием). Ломают стереотипы «Ростовоблфармация» (Ростовская обл.) прошла путь от ГУП до АО четыре года назад, при этом социальная функция полностью сохранилась. «После акционирования (в апреле 2020 года) для предприятия и наших клиентов практически ничего не изменилось, — подчеркнул генеральный директор АО «Ростовоблфармация» Иван Рачкован. — Мы не перестали быть государственными: 100% акций нашего предприятия находятся в собственности Ростовской области». «Из-за того, что мы постоянно ремонтируем свои аптеки, обновляем мебель, проводим ребрендинг, посетители часто не верят, что мы — государственное предприятие, — рассказал эксперт. — Мы часто слышим: «А вы точно госаптека? У вас так красиво!» В сознании многих людей «госаптека» — что-то непривлекательное. Мы ломаем этот стереотип». Единственное отличие: раньше организация сама закупала сильнодействующие и наркотические препараты, теперь это делает другая организация — ГУП РО «Фармацевтический центр». «Но наши аптеки как занимались отпуском этой категории препаратов населению, так и занимаются, как обслуживали льготников, так и обслуживают», — резюмировал Рачкован. Основная проблема, с которой ГУП, по его словам, столкнулось в процессе акционирования, — приведение в порядок документации на объекты недвижимости, землю. Некоторые аптеки расположены в зданиях, построенных в 1940—1950-х годах, с ними было сложнее всего. На эту работу ушло порядка двух лет и много денег. Дмитрий Даин: «Государственные «Фармации» сейчас проводят реорганизации, чтобы получить статус единственного поставщика лекарственных препаратов, что будет способствовать совершенствованию системы лекарственного обеспечения населения регионов» *В силу положений ст.3 Федерального закона № 485-ФЗ от 27.12.2019 «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и Федеральный закон «О защите конкуренции». Екатерина Погонцева

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