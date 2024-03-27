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Иностранные компании отозвали 14 регистрационных удостоверений на препараты

Из ГРЛС отозвали 14 регистрационных удостоверений лекарств зарубежных компаний. Большинство исключенных РУ принадлежат компании Grindeks. Только у двух лекарств в реестре нет зарегистрированных аналогов от других компаний.

Минздрав исключил из Госреестра лекарственных средств 14 регистрационных удостоверений на препараты и два на фармсубстанции. Информация об этом опубликована на сайте Минздрава. Среди держателей удостоверений исключенных препаратов: Grindeks, Sanofi, Dompe Farmaceutici и Genzyme. Регуляторные решения в отношении всех лекарств вынесены на основании заявлений от владельцев регистрационных удостоверений компаний.

Компания Grindeks отозвала РУ на 10 препаратов. Среди них противопаркинсонический препарат, противогрибковое, антикоагулянтное, противоопухолевое и другие средства. Производитель отозвал удостоверения на противогрибковый «Унгусан» (МНН тербинафин), противопаркинсонический препарат «Циклодол» (МНН тригексифенидил) и многие др. Все отозванные препараты компании, кроме одного, имеют зарегистрированные аналоги на территории России.

Из исключенных РУ есть два лекарства, аналогов которых не обнаружено в ГРЛС. К ним относятся «Натрия фторид» (МНН натрия фторид) от Grindeks, применяемый для профилактики кариеса зубов у детей при недостаточном содержании фтора в воде, а также «Артрозилен» (МНН кетопрофен) в виде пены, в дозировке 15% от Dompe Farmaceutici, применяемый в качестве нестероидного противовоспалительного препарата для наружного применения.

Компания Genzyme отозвала РУ на препарат «Ренагель» (МНН севеламер) в форме выпуска таблетки. Средство применяется для лечения гиперкалиемии и гиперфосфатемии. В России у лекарства зарегистрировано два отечественных аналога в такой же форме выпуска.

Из реестра также отозваны РУ на гормональный контрацептив системного действия «Гестарелла» (МНН гестоден+этинилэстрадиол) и антибиотик-макролид «Азитромицин Санофи» (МНН азитромицин) от компании Sanofi. Оба лекарства имеют другие полные заменители на территории России.

Список исключенных из ГРЛС РУ (от 25 марта 2024 года)

Table with 5 columns and 14 rows.
Циклодол (тригексифенидил) АО «Гриндекс» да Таблетки П N014767/01 от 15.12.2008
Унгусан (тербинафин) АО «Гриндекс» да Крем ЛП-001051 от 24.10.2011
Ренагель (севеламер) «Джензайм Европа Б.В.» да Таблетки ЛСР-001457/08 от 14.03.2008
Натрия фторид (натрия фторид) АО «Гриндекс» нет Таблетки для рассасывания П N016088/01 от 29.06.2011
Лизиноприл (гриндекс) АО «Гриндекс» да Таблетки ЛСР-008637/08 от 30.10.2008
Ивакард (ивабрадин) АО «Гриндекс» да Таблетки ЛП-006485 от 29.09.2020
Гестарелла (гестоден + этинилэстрадиол) АО «Санофи Россия» да Таблетки ЛП-002337 от 25.12.2013
Варфарекс (варфарин) АО «Гриндекс» да Таблетки П N015623/01 от 17.03.2009
Валусал (кетопрофен) АО «Гриндекс» да Гель ЛП-000809 от 03.10.2011
Бензилбензоат Гриндекс (бензилбензоат) АО «Гриндекс» да Мазь П N013387/01 от 06.11.2007
Артрозилен (кетопрофен) «Домпе Фармачеутичи С.п.А.» нет Пена 15% П N010596/02 от 10.06.2010
Амитриптилин Гриндекс (амитриптилин) АО «Гриндекс» да Таблетки П N012794/01 от 16.01.2012
Аксастрол (анастрозол) АО «Гриндекс» да Таблетки ЛП-001096 от 03.11.2011
Азитромицин Санофи (азитромицин) АО «Санофи Россия» да Таблетки ЛС-002491 от 30.12.2011
Таблица: ФВИсточник: ГРЛССоздано с помощью Datawrapper

Из реестра исключены РУ на две фармацевтические субстанции:

  1. «Темозоломид» (темозоломид), субстанция-смесь компании АО «КРКА, д.д. Ново место», РУ — ФС-000599 от 03.06.2013;
  2. «Карбетоцин» (карбетоцин), субстанция-порошок компании «ПолиПептид Лабораториз Франс», РУ — ФС-002187 от 09.07.2021.

Фото: freepik

Вероника Догузова
pharmvestnik

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27 марта, 2024 | Просмотров: 71