«Круг добра» получил подтверждение на поставки в Россию препарата «Трикафта»

«Круг добра» получил от Vertex Pharmaceuticals официальное подтверждение готовности поставлять в Россию препарат «Трикафта» для лечения пациентов в возрасте от 2 до 5 лет. Ранее эта лекарственная форма была зарегистрирована в США и некоторых других странах. Фонд направил запросы для получения подробной информации о препарате и ждет решения от пяти респондентов.

Фонд «Круг добра» получил от компании Vertex Pharmaceuticals официальное подтверждение готовности поставлять в Россию препарат «Трикафта» для лечения пациентов младшего возраста (от 2 до 5 лет) в лекарственной форме гранул. Ранее эта лекарственная форма была зарегистрирована в США и некоторых других странах. Как сообщили в пресс-службе фонда, письмо стало результатом непростых переговоров с производителем, которые начались в сентябре 2023 года.

Фонд уже направил запросы в Росздравназдор, Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи Минздрава России и три федеральных медицинских центра — РДКБ ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России, ФГБНУ «Медико-генетический научный центр имени академика Н.П. Бочкова».