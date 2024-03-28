В 2023 году в России создали 13 вакцин от опасных болезней животных

Россия полностью обеспечена собственными вакцинами для ветеринарного применения от особо опасных болезней животных, заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. В 2023 году в стране создали 13 вакцин, 9 из которых уже зарегистрированы и вышли на рынок.

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на заседании итоговой коллегии Россельхознадзора заявил, что Россия полностью обеспечена собственными вакцинами для ветеринарного применения от особо опасных болезней животных. Его слова передает ТАСС.

Объем отечественного производства вакцин для животных сейчас почти на 40% выше, чем в 2021 году.