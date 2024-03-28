Правительство утвердило обновленный перечень маркируемых БАД и антисептиков

Правительство расширило перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке. Среди БАД маркировке подлежат активированный уголь и желатин, также в перечень вошли растения, используемые в парфюмерии и фармации. Изменения начнут действовать с 1 сентября 2024 года.
Правительство обновило перечень товаров, которые подлежат обязательной маркировке средствами идентификации. Как следует из распоряжения № 710-р от 27.03.2024, с 1 сентября обязательной маркировке подлежат активированный уголь и желатин, а также парфюмерно-косметическая продукция для гигиены рук с антимикробным действием, дезинфицирующие средства для поверхностей и кожные антисептики.
В обновленный перечень вошли растения, которые используются в парфюмерии и фармации, а также в качестве инсектицидов, фунгицидов и для аналогичных целей.
Список биоактивных добавок, информацию об обороте которых необходимо вносить в систему «Честный знак», увеличился с 33 до 45 позиций.
|Код ТН ВЭД
|Наименование товара
|1211 90 860 8
|Прочие растения и их части (включая семена и плоды), используемые главным образом в парфюмерии, фармации или инсектицидных, фунгицидных или аналогичных целях, свежие, охлажденные, мороженные или сушеные, целые или измельченные, дробленые или молотые
|1212 99 950 9
|Косточки плодов и их ядра, прочие продукты растительного происхождения (включая необжаренные корни цикория разновидности cichorium intybus sativum), используемые главным образом для пищевых целей, в другом месте не поименованные или не включенные, прочие
|1302 20 100 0
|Сухие пектиновые вещества, пектинаты и пектаты
|1302 20 900 0
|Прочие пектиновые вещества, пектинаты и пектаты, за исключением сухих
|1504 20 100 0
|Жиры и масла из рыбы и их фракции, кроме жира из печени — твердые фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава
|1516 10 100 0
|Жиры и масла животные и их фракции в первичных упаковках нетто-массой не более 1 кг
|1603 00 100 0
|Экстракты и соки из мяса, рыбы, ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных в первичных упаковках нетто-массой 1 кг и менее
|1806 90 310 0
|Прочий шоколад и изделия из него, с начинкой
|1901 90 980 0
|Прочие готовые пищевые продукты из муки тонкого или грубого помола, крупы, крахмала или солодового экстракта, не содержащие какао или содержащие менее 40 мас.% какао в пересчете на полностью обезжиренную основу, в другом месте не поименованные или не включенные; прочие готовые пищевые продукты из сырья товарных позиций 0401 — 0404, не содержащие или содержащие менее 5 мас.% какао в пересчете на полностью обезжиренную основу, в другом месте не поименованные или не включенные
|2102 20 110 0
|Дрожжи неактивные в виде таблеток, кубиков или в аналогичной форме, или в первичных упаковках нетто-массой не более 1 кг
|2202 10 000 0
|Воды, включая минеральные и газированные, содержащие добавки сахара или других подслащивающих или вкусоароматических веществ
|2202 99 910 0
|Прочие безалкогольные напитки, за исключением фруктовых или овощных соков товарной позиции 2009, содержащие жир менее 0,2 мас.%, полученный из продуктов товарных позиций 0401 — 0404
|3502 90 700 0
|Прочие альбумины, кроме альбумина яичного и альбумина молочного (лактальбумина)
|3503 00
|Желатин (в том числе в прямоугольных (включая квадратные) листах, с поверхностной обработкой или без обработки, окрашенный или неокрашенный) и производные желатина; клей рыбий; клеи прочие животного происхождения, кроме казеиновых товарной позиции 3501:
|3802 10 000 0
|Уголь активированный
|3913 10 000 0
|Кислота альгиновая, ее соли и сложные эфиры
|Код ОКПД 2
|Наименование товара
|01.19.39
|Сырье растительное, не включенное в другие группировки
|01.28.30
|Растения, используемые в основном в парфюмерии, фармации или в качестве инсектицидов, фунгицидов и для аналогичных целей
|10.89.13.110
|Дрожжи (активные и неактивные)
|10.41.12 (кроме кода 10.41.12.110)
|Жиры и масла и их фракции из рыбы и морских млекопитающих
|10.89.14
|Экстракты и соки из мяса, рыбы и беспозвоночных водных
|10.89.19.120
|Экстракт солодовый
|10.89.19.150
|Добавки пищевые комплексные
|11.07.19 (кроме кода 11.07.19.190)
|Напитки безалкогольные прочие
|20.14.71.110
|Уголь активированный
|20.16.59.310
|Полимеры природные и полимеры модифицированные природные в первичных формах, не включенные в другие группировки
|20.59.54
|Угли активированные
|20.59.60
|Желатин и его производные
Также добавился ряд кожных антисептиков и поверхностных дезинфицирующих средств.
|Код ТН ВЭД
|Наименование товара
|3808 94 100 0
|Средства дезинфицирующие на основе четвертичных аммониевых солей, расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи или представленные в виде готовых препаратов или изделий
|3808 94 300 0
|Средства дезинфицирующие на основе галогенированных соединений
|3808 94 800 0 (только для поверхностных дезинфицирующих средств)
|Прочие дезинфицирующие средства
|Код ОКПД 2
|Наименование товара
|20.20.14
|Средства дезинфекционные
Проект о расширении перечня маркируемых БАД и антисептиков Минпромторг предложил в январе.
В России с 1 октября 2023 года стала обязательной маркировка для ряда биологически активных добавок и кожных антисептиков. За это время выяснилось, что импортеров БАД в России оказалось в пять раз больше, чем ожидало государство, а производителей — на 41% больше. При оценке участников рынка по свидетельствам о госрегистрации не удается учесть параллельный импорт.
Фото: azerbaijan_stockers/Freepik
Коблова Дина
pharmvestnik