Крупнова рассказала об обязательных профилактических визитах Росздравнадзора Аптеки предупредили об увеличении оснований для внеплановых проверок » Правительство утвердило обновленный перечень маркируемых БАД и антисептиков Правительство расширило перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке. Среди БАД маркировке подлежат активированный уголь и желатин, также в перечень вошли растения, используемые в парфюмерии и фармации. Изменения начнут действовать с 1 сентября 2024 года. Правительство обновило перечень товаров, которые подлежат обязательной маркировке средствами идентификации. Как следует из распоряжения № 710-р от 27.03.2024, с 1 сентября обязательной маркировке подлежат активированный уголь и желатин, а также парфюмерно-косметическая продукция для гигиены рук с антимикробным действием, дезинфицирующие средства для поверхностей и кожные антисептики. В обновленный перечень вошли растения, которые используются в парфюмерии и фармации, а также в качестве инсектицидов, фунгицидов и для аналогичных целей. Список биоактивных добавок, информацию об обороте которых необходимо вносить в систему «Честный знак», увеличился с 33 до 45 позиций. Код ТН ВЭД Наименование товара 1211 90 860 8 Прочие растения и их части (включая семена и плоды), используемые главным образом в парфюмерии, фармации или инсектицидных, фунгицидных или аналогичных целях, свежие, охлажденные, мороженные или сушеные, целые или измельченные, дробленые или молотые 1212 99 950 9 Косточки плодов и их ядра, прочие продукты растительного происхождения (включая необжаренные корни цикория разновидности cichorium intybus sativum), используемые главным образом для пищевых целей, в другом месте не поименованные или не включенные, прочие 1302 20 100 0 Сухие пектиновые вещества, пектинаты и пектаты 1302 20 900 0 Прочие пектиновые вещества, пектинаты и пектаты, за исключением сухих 1504 20 100 0 Жиры и масла из рыбы и их фракции, кроме жира из печени — твердые фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава 1516 10 100 0 Жиры и масла животные и их фракции в первичных упаковках нетто-массой не более 1 кг 1603 00 100 0 Экстракты и соки из мяса, рыбы, ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных в первичных упаковках нетто-массой 1 кг и менее 1806 90 310 0 Прочий шоколад и изделия из него, с начинкой 1901 90 980 0 Прочие готовые пищевые продукты из муки тонкого или грубого помола, крупы, крахмала или солодового экстракта, не содержащие какао или содержащие менее 40 мас.% какао в пересчете на полностью обезжиренную основу, в другом месте не поименованные или не включенные; прочие готовые пищевые продукты из сырья товарных позиций 0401 — 0404, не содержащие или содержащие менее 5 мас.% какао в пересчете на полностью обезжиренную основу, в другом месте не поименованные или не включенные 2102 20 110 0 Дрожжи неактивные в виде таблеток, кубиков или в аналогичной форме, или в первичных упаковках нетто-массой не более 1 кг 2202 10 000 0 Воды, включая минеральные и газированные, содержащие добавки сахара или других подслащивающих или вкусоароматических веществ 2202 99 910 0 Прочие безалкогольные напитки, за исключением фруктовых или овощных соков товарной позиции 2009, содержащие жир менее 0,2 мас.%, полученный из продуктов товарных позиций 0401 — 0404 3502 90 700 0 Прочие альбумины, кроме альбумина яичного и альбумина молочного (лактальбумина) 3503 00 Желатин (в том числе в прямоугольных (включая квадратные) листах, с поверхностной обработкой или без обработки, окрашенный или неокрашенный) и производные желатина; клей рыбий; клеи прочие животного происхождения, кроме казеиновых товарной позиции 3501: 3802 10 000 0 Уголь активированный 3913 10 000 0 Кислота альгиновая, ее соли и сложные эфиры Код ОКПД 2 Наименование товара 01.19.39 Сырье растительное, не включенное в другие группировки 01.28.30 Растения, используемые в основном в парфюмерии, фармации или в качестве инсектицидов, фунгицидов и для аналогичных целей 10.89.13.110 Дрожжи (активные и неактивные) 10.41.12 (кроме кода 10.41.12.110) Жиры и масла и их фракции из рыбы и морских млекопитающих 10.89.14 Экстракты и соки из мяса, рыбы и беспозвоночных водных 10.89.19.120 Экстракт солодовый 10.89.19.150 Добавки пищевые комплексные 11.07.19 (кроме кода 11.07.19.190) Напитки безалкогольные прочие 20.14.71.110 Уголь активированный 20.16.59.310 Полимеры природные и полимеры модифицированные природные в первичных формах, не включенные в другие группировки 20.59.54 Угли активированные 20.59.60 Желатин и его производные Также добавился ряд кожных антисептиков и поверхностных дезинфицирующих средств. Код ТН ВЭД Наименование товара 3808 94 100 0 Средства дезинфицирующие на основе четвертичных аммониевых солей, расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи или представленные в виде готовых препаратов или изделий 3808 94 300 0 Средства дезинфицирующие на основе галогенированных соединений 3808 94 800 0 (только для поверхностных дезинфицирующих средств) Прочие дезинфицирующие средства Код ОКПД 2 Наименование товара 20.20.14 Средства дезинфекционные Проект о расширении перечня маркируемых БАД и антисептиков Минпромторг предложил в январе. В России с 1 октября 2023 года стала обязательной маркировка для ряда биологически активных добавок и кожных антисептиков. За это время выяснилось, что импортеров БАД в России оказалось в пять раз больше, чем ожидало государство, а производителей — на 41% больше. При оценке участников рынка по свидетельствам о госрегистрации не удается учесть параллельный импорт.

Фото: azerbaijan_stockers/Freepik Коблова Дина

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