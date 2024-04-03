Ольга Духанова стала новым гендиректором «Эгис-Рус»

Новым генеральным директором «Эгис-Рус» стала Ольга Духанова, занимавшая должность коммерческого директора компании. На этом посту она сменила Кшиштофа Скупа, который после 17 лет работы объявил о своем уходе на пенсию.

Новым генеральным директором дочерней венгерской фармацевтической компании ЗАО «Фармацевтический завод Эгис» назначена Ольга Духанова. Как сообщили в пресс-службе ООО «Эгис-Рус», она вступила в должность с 1 апреля.

Духанова работает на фармацевтическом рынке более 15 лет, в том числе в Biochemie, Lek и Sandoz. Раннее она занимала должность коммерческого директора «Эгис-Рус», а в течение последних пяти лет отвечала за стратегическое развитие новой коммерческой модели компании, развивая трейд-маркетинговую стратегию в различных каналах продаж.

«Мы выбрали Ольгу, опираясь на ее высокий профессионализм и внушительный опыт в фармацевтической отрасли. Ее компетенции несомненно будут способствовать стратегическому развитию, коммерческому успеху и эффективной операционной деятельности нашей компании в России», – прокомментировали назначение в штаб-квартире «Эгис».

На посту гендиректора Духанова сменит Кшиштофа Скупа, возглавлявшего российское подразделение с 2019 года. После 17 лет работы в «Эгис» он принял решение уйти на пенсию.

Фото: «Эгис-Рус»

Коблова Дина

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