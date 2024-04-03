Провизорам разрешили проходить альтернативную службу

Провизоры теперь могут проходить альтернативную гражданскую службу, соответствующий приказ опубликовал Минтруд.

Минтруд обновил перечень видов работ, профессий и должностей, на которых могут быть ‎заняты граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу. Изменения закреплены в приказе № 79н от 29.02.2024, который был опубликован 29 марта.

В разделе «Должности служащих» теперь числится должность «Провизор».

Проект приказа был представлен Минтрудом для общественного обсуждения в начале февраля.

Приказ также расширяет число организаций, в которых предусмотрено прохождение альтернативной гражданской службы. В него добавили в том числе 29 организаций, подведомственных ФМБА. Кроме того, в перечень вошли федеральные медицинские учреждения и региональные клиники, интернаты, санатории.

Фото: 123rf.com

Коблова Дина

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